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Хоккейная «Сибирь» проиграла в домашнем матче уфимскому «Салавату Юлаеву»

Матч закончился со счетом 3:1

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Игра прошла на льду ЛДС «Сибирь»

Игра прошла на льду ЛДС «Сибирь»

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Новосибирские хоккеисты проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву»

В субботу, 26 декабря, хоккейный клуб «Сибирь» проиграл команде «Салават Юлаев» из Уфы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 3:1.

Первыми счет открыли уфимцы — защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов закинули шайбу в ворота сибиряков еще в первом периоде. Следом счет сравнял наш нападающий Юусо Пуустинен.

Во втором периоде уфимцы вновь забили гол. Тренеры «Сибири» запросили положение вне игры, гола не было. Затем «Салават Юлаев» в большинстве забил очередную шайбу в ворота «Сибири», в третьем периоде — еще одну, и закончил игру победителем.

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Напомним, выездная игра «Сибири» с «Салаватом Юлаевым» также закончилась поражением для новосибирских хоккеистов.

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ХК «Сибирь»хоккейспорт
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