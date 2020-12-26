Хоккейная «Сибирь» проиграла в домашнем матче уфимскому «Салавату Юлаеву»

Новосибирские хоккеисты проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву»
В субботу, 26 декабря, хоккейный клуб «Сибирь» проиграл команде «Салават Юлаев» из Уфы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 3:1.
Первыми счет открыли уфимцы — защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов закинули шайбу в ворота сибиряков еще в первом периоде. Следом счет сравнял наш нападающий Юусо Пуустинен.
Во втором периоде уфимцы вновь забили гол. Тренеры «Сибири» запросили положение вне игры, гола не было. Затем «Салават Юлаев» в большинстве забил очередную шайбу в ворота «Сибири», в третьем периоде — еще одну, и закончил игру победителем.
Напомним, выездная игра «Сибири» с «Салаватом Юлаевым» также закончилась поражением для новосибирских хоккеистов.