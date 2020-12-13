«Сибирь» проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву»

«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в Уфе
13 декабря в Уфе хоккейная команда «Сибирь» встретилась с «Салаватом Юлаевым». Встреча прошла на стадионе «Уфа Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Единственную шайбу со стороны «снеговиков» забросил Виктор Комаров.
Следующая игра регулярного чемпионата КХЛ с участием «Сибири» пройдет в Новосибирске 22 декабря. Подопечные Николая Заварухина встретятся с хабаровским «Амуром».
«Сибирь» свой предыдущий матч проиграла всухую челябинскому «Трактору».