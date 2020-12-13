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«Сибирь» проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву»

Выездная игра завершилась победой хозяев

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«Сибирь» свой предыдущий матч также проиграла

«Сибирь» свой предыдущий матч также проиграла

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«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в Уфе

13 декабря в Уфе хоккейная команда «Сибирь» встретилась с «Салаватом Юлаевым». Встреча прошла на стадионе «Уфа Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Единственную шайбу со стороны «снеговиков» забросил Виктор Комаров.

Следующая игра регулярного чемпионата КХЛ с участием «Сибири» пройдет в Новосибирске 22 декабря. Подопечные Николая Заварухина встретятся с хабаровским «Амуром».

«Сибирь» свой предыдущий матч проиграла всухую челябинскому «Трактору».

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«Салават Юлаев»«Сибирь»хоккей
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