«Ибо нефиг». Профессор РАН Оганов — про дискриминацию российских ученых, личный выбор и билет в будущее

— Сталкивался. Один раз было дело вот как. В августе 2022-го я приехал на конференцию теоретиков-материаловедов в Швейцарию. Меня пригласили с большой лекцией — кажется, даже пленарной. Я подал свои тезисы, никаких проблем с аффилиацией не было. Но когда уже на месте выдавали бейджи, то на моем бейдже не было упоминания о России и моем институте. У всех бейджи — с названием страны и университетом, а у россиян не так. Например, у меня просто «Артем Оганов». Никакого Сколтеха (Сколковский институт науки и технологий. — Прим. ред.), никакой России. Я сначала этого не заметил, но мне на это указали другие люди из России: «Посмотри на свой бейджик. Там, кажется, что-то забыли». Показывают свои бейджики, и у них тоже забыли. У всех россиян. Им раздали бейджики, не говоря ни слова, без адреса. Обычно эти адреса и названия стран пишутся маленьким шрифтом. Я взял ручку, подошел к столику и большими буквами, так, чтобы прямо за километр было видно, написал «Сколтех, Россия». Ибо нефиг.



Но удивительно другое: практически все российские участники, не сговариваясь, поступили так же. Что с нами за это сделали? Ничего, даже слова не сказали. Ну, написали люди ручкой название России, потому что у них есть чувство собственного достоинства. Я думаю, это может вызвать только уважение.



— Дело именно в российском гражданстве или проблемы возникали и из-за работы в конкретном институте?



Дело в работе на территории России. Их бесит именно Россия, но некоторые институты (такие, как Сколтех и МФТИ, то есть лучшие) их бесят вдвойне. Был еще один случай, где дело было уже в Сколтехе. Меня пригласили в году, наверное, в 2018-м или 2019-м на конференцию очень высокого уровня, которую устраивала группа Nature — небольшая элитарная конференция. Но из-за ковида ее отложили. Организаторы писали: «Все-таки не в этом году, а в следующем, мы ее проведем. Очень надеемся, что вы приедете». Потом года три-четыре подряд она вот так откладывалась. Пандемия уже прошла, началась СВО, и я поймал себя на мысли, что конференция вроде уже должна наконец состояться, но я уже не получаю никаких сообщений. Решил поискать в интернете, что с конференцией — и вижу, что она будет через пару месяцев в онлайн-формате, но моего имени среди докладчиков там нет. Я пишу организаторам, говорю: «Простите, вы четыре года подряд меня пасли. Каждый раз мне напоминали, что вот эта конференция непременно будет, что я так важен для вас, что вы очень надеетесь, что я все-таки приеду и сделаю доклад. А теперь вы про меня забыли, то есть это просто нерадивость организаторов? Или вы меня разлюбили?» Копию этого сообщения отправил организаторам из группы Nature и еще копию — китайским соорганизаторам.



Китайскими соорганизаторами были, кстати, мои друзья. Они мгновенно написали: у них есть нехорошее ощущение, что это из-за политики, и они будут всячески доставать этих людей из Nature, чтобы не устраивали дискриминации. А люди из Nature молчали месяц, а потом ответили: «Вы знаете, что Сколтех сейчас под американскими санкциями. И мы будем очень рады вам, мы вас совсем не разлюбили, но для участия в нашей конференции Вам придется не указывать Сколтех». По согласованию с ректором Сколтеха я указал в качестве своей аффилиации Институт геохимии и аналитической химии имени Вернадского, это тоже в России, тоже в Москве, и я там руковожу лабораторией.



Спустя какое-то время представитель группы Nature выступал в Москве и говорил, что их компания вне политики. А мой друг, который там присутствовал, говорит: «Ну нет же, я знаю прецедент, когда вы были совсем не выше политики». Они говорят: докажи. По его просьбе я ему направил скриншоты писем от Nature. Чем это закончилось, не знаю.



— В тот раз вы пошли навстречу пожеланиям организаторов Nature?



— Я прочитал лекцию под адресом Института геохимии и аналитической химии Российской Академии Наук. Это неприятно, когда тебе говорят: «указывай не эту аффилиацию, а другую». Но ладно, в принципе, можно. А когда тебе говорят: не указывай свою страну — это уже перебор, это за гранью добра и зла и является дискриминацией. То же, что происходит сейчас на Международном геологическом конгрессе, — прямая дискриминация. Чего добиваются южнокорейцы? Такого рода действиями они добьются только того, что я просто вышью на своей куртке слово «Россия» — помните, в свое время датский король нацепил желтую звезду Давида, когда фашисты заставили всех евреев носить такие звезды? Дискриминация против вас — это, на самом деле, повод для гордости. Притеснение людей по национальному признаку у нормального человека вызывает только чувство гордости за свою национальную принадлежность.



— Вы писали у себя в канале, что, если это требование не будет отменено, вы не сможете принять участие в конгрессе.

— Совершенно верно. И эта вся переписка происходила 5 апреля, сейчас 7 апреля. За прошедшие пару дней был небольшой обмен сообщениями между мной и организаторами, из которого я понял, что они не будут отказываться от этого требования. Они мне пытались морочить голову, что они, южнокорейцы, белые-пушистые, хорошие, но вот их заставляют. На что я сказал: «Коллеги, если вас заставляют, значит, вы живете в несвободном обществе».



— Они озвучили, кто их заставляет?



— Да, сваливают вину на Международный геологический союз. На это я ответил, что мне нет разницы, занимаетесь вы дискриминацией и расизмом по своей воле или потому, что вас кто-то заставил. Если вас можно заставить делать такие вещи, значит, вы несвободные люди. И что если я сейчас пошел бы вам навстречу и согласился на дискриминацию, то каков будет ваш следующий шаг — будете сжигать людей?



Причем даже о том, что они хорошие, организаторы пишут как бы между строк: «Пожалуйста, поймите, что существует разница во мнениях между Республикой Корея и Международным геологическим обществом». На что я ответил: «Можете озвучить свое мнение? И потом я верю в действия, а ваши действия — дискриминация».



Кстати, еще интересная реакция была на мой пост от одного украинского ученого, он живет в Швейцарии, его зовут Максим Коваленко. Он при каждом удобном случае пишет что-нибудь очень плохое про Россию, про всех россиян, про то, что всех нас надо отовсюду отрезать, задушить и всячески притеснять. Меня он тоже очень любит, и похоже, что буквально — он пересмотрел все мои интервью (даже у меня на это не хватило терпения), посвятил мне множество постов, пишет про то, какой я сильный ученый, и про то, что из этого следует, что меня надо уничтожить. Вот такой вот нацист-русофоб, влюбленный в российского ученого. На месте его жены я бы встревожился. Так вот, он так обрадовался, увидев мой пост, что даже сделал репост у себя. Представляете себе?



— По нашей информации, аналогичное письмо с требованием об аффилиации пришло и вашим коллегам из Петербурга. Кто-то же, наверное, согласился?



— Про это я не знаю. Но я вижу, что среди тех, кто комментировал мой пост, были люди, которые собирались ехать на этот конгресс, получили такое же требование и колебались, как бы им ответить. Я так понимаю, что мой пост их сподвиг ответить так же, как и я.



— Если отойти от этой конкретной ситуации, вы ощущаете, что к российским ученым отношение в мире изменилось?



— Смотря где, смотря в каком смысле. До [СВО] на Украине меня приглашали ежегодно минимум на три или четыре конференции в Европу. Время от времени — в Японию. В Америку приглашали где-то раз в год на разные крупные конференции. Поначалу казалось, что ничего не поменялось, и в августе 2022-го я прочитал пленарную лекцию в Швейцарии. Меня также приглашали летом 2022 года на две конференции во Франции и в Италии, но там от лица всех участников вывесили осуждение России на веб-сайтах. Я отказался ехать, сославшись на то, что у меня сложный график и вообще я еду в Бурятию и Якутию (вместо Италии и Франции), не ссорясь с организаторами. А потом приглашений уже не было до самого последнего времени. Месяц назад меня пригласили на очень престижную конференцию в Европу, и я согласился. Было очень теплое письмо от организатора. Ну что ж, значит, поеду.



— Там пока никаких требований не предъявляли?



— Нет, не предъявляли. Но то, что люди то ли боятся, то ли не хотят приглашать россиян — это факт. Но зато не меньше, а может быть, даже больше стало разных приглашений, связанных с другими странами: Китай, Вьетнам, Индия. Во Вьетнаме проводилась большая международная конференция, там американцев было очень много, меня пригласили, я поехал, очень здорово пообщался с учеными из самых разных стран. На личном уровне всё шатко, но общаться еще кое-как можно. Но в западные страны сейчас почти не приглашают — ничего страшного, переживем. Некоторые журналы отказываются публиковать статьи ученых из России, но таких журналов пока мало.



— Престижные научные журналы?



— Нет, те, которые открыто отказываются публиковать российских ученых, — это, по сути, журналы второй свежести вроде Journal of Molecular Structure. В других явно не отказываются, но публиковать стало намного тяжелее. Можно видеть по статистике, что число публикаций в год, выпускаемых российскими авторами, уменьшилось процентов на 30 по сравнению со временем до начала СВО, и я понимаю почему. В моей лаборатории то же самое. Выглядит это примерно так. Подаешь статью в журнал, где подобные статьи ты уже публиковал. А тебе приходит ответ от редактора, что эта статья не по профилю нашего журнала, посылайте ее в другие журналы. Про политику ничего не сказано, но можно догадаться. И приходится подавать другой журнал, иногда по несколько раз вот так. В итоге всё более или менее публикуется, но тратится больше времени.

