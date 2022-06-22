«Оборот должен составить 10 миллионов»: центр геномной инженерии начал работу в Новосибирске

— Предполагаемый оборот в 2022 году должен составить 10 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе.



В мае НГС сообщил, что новосибирская школьница готовится изобрести лекарство от рака — болезнь забрала у нее маму. Сейчас девушка оканчивает школу и мечтает стать вирусологом или генным инженером.

