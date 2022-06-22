«Оборот должен составить
10 миллионов»: центр геномной инженерии начал работу в Новосибирске
Центр открылся на базе ФИЦ ФТМ
Центр геномной инженерии на базе Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) в Новосибирске начал работу. Об этом
По словам руководителя отдела стратегического развития ФИЦ ФТМ Юрия Хрипко, центр будет технопарком для проектов по генной инженерии.
— Это инфраструктура из юридической, коммерческой службы, разработчиков, где каждый решает свою задачу, — пояснил Хрипко ТАСС. — Сами разработчики не будут заботиться о привлечении финансирования, патентной поддержке, внедрении разработок в практику. Этим будут заниматься соответствующие специалисты, которых привлекут в центр.
По данным пресс-службы ФИЦ ФТМ, в 2024 году планируется реализация проектов в массовом производстве. Пилотные стартап-проекты центра, основанные на взаимодействии с частным бизнесом, уже дают первые результаты.
— Предполагаемый оборот в 2022 году должен составить
В мае НГС сообщил, что новосибирская школьница готовится изобрести лекарство от рака — болезнь забрала у нее маму. Сейчас девушка оканчивает школу и мечтает стать вирусологом или генным инженером.