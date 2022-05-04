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Тема дняШкольница готовится изобрести лекарство от рака
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Новосибирская школьница готовится изобрести лекарство от рака — болезнь забрала у нее маму

Сейчас девушка заканчивает школу и мечтает стать вирусологом или генным инженером

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Изучением ДНК Влада увлеклась еще в младшей школе

Изучением ДНК Влада увлеклась еще в младшей школе

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Владислава Мартюшова заканчивает 11-й класс и собирается поступить в НГУ, чтобы стать генным инженером или вирусологом. Она с детства увлекалась естественными науками и знала, что свяжет с ними свое будущее. Когда у мамы Владиславы обнаружили рак на поздней стадии, школьница поставила перед собой цель — изобрести лекарство от этой болезни. Сейчас она участвует и побеждает в олимпиадах по химии и геномному редактированию, изучает химический синтез и готовится к ЕГЭ. Несмотря на плотный график, Влада успевает играть в спектаклях и петь а капелла со своей группой. НГС встретился с необычной девочкой и поговорил о перспективах редактирования ДНК, перфекционизме и тайм-менеджменте.

К сожалению, мама Владиславы умерла в марте этого года. Интервью состоялось накануне. Редакция НГС приносит свои соболезнования.

«Я была балластом»

Влада учится в «Надежде Сибири» с первого класса

Влада учится в «Надежде Сибири» с первого класса

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Владислава учится в лицее № 22 «Надежда Сибири». С седьмого класса она участвует в Национальной технологической олимпиаде. В первый раз она попала туда случайно — школьницу просто попросили попробовать. Так Владислава попала в команду, где была самой младшей, и выполняла задания на профиле агробиотехнологий, рассчитанные на девятиклассников.

— Другие участники были постарше, чем я: из 8-х и 9-х классов. Я была балластом в каком-то смысле, но всё равно хотела попробовать и очень радовалась, когда прошла. И там впервые ознакомилась с тем, как всё устроено. В следующие годы я участвовала на агробиотехнологиях, даже была победителем в 9-м классе, — вспоминает Владислава.

На олимпиаде в 7-м классе девочке пришлось решать задачи, подготовленные для девятиклассников

На олимпиаде в 7-м классе девочке пришлось решать задачи, подготовленные для девятиклассников

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В финале участникам нужно было работать с установкой из трех модулей, в которых находились растения, рыбы и азотофиксирующие бактерии. Участникам нужно было уравновесить их количество, чтобы установка могла работать автономно: вода циркулировала, а все необходимые вещества выделялись и поглощались в нужном объеме.

Тогда девочка узнала и о другом профиле олимпиады — геномном редактировании. Оно было рассчитано на учеников 10-х или 11-х классов. Владислава, увидев, как школьники работают в лабораториях, поняла, что тоже хочет этим заниматься.

Из 500 участников Всесибирской олимпиады Влада заняла <nobr class="_">28-е</nobr> место

Из 500 участников Всесибирской олимпиады Влада заняла 28-е место

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В 9-м классе, когда появилась возможность участвовать в профиле геномного редактирования, Владислава собрала свою команду. Она вышла в финал и стала призером.

— Тогда мне очень понравилась идея того, что можно работать не только с большими установками, но и с микролитрами (единица измерения, равная 0,001 миллилитра. — Прим. ред.). Это было интересно для меня. Понравилась сама задумка. Предпосылки к тому, что я начну заниматься геномным редактированием, появились еще в начальной школе, когда для научно-практической конференции я сделала макет ДНК. Тогда само слово — дезоксирибонуклеиновая кислота — сильно впечатляло. Я начала разбираться, как она выглядит, из чего состоит, за что отвечает. И когда появилась возможность изучать это глубже, я не могла ее упустить, — делится девушка.

В этом году Владислава заняла первое место на Национальной технологической олимпиаде в профиле по геномному редактированию в командном и личном зачете. Ранее она также получала премию от губернатора Новосибирской области:

— В этом году мне дали премию губернатора для одаренных детей. И от школы подали заявку на меня. И мне выдали премию. До этого, в позапрошлом году, я была награждена благодарственным письмом из мэрии за вклад в науку. Премия — 20 000 рублей, хочу потратить на летнее путешествие — сплав на плотах по реке Мана, — планирует вундеркинд.

Кроме этого, Владислава заняла 28-е место из 500 на Всесибирской олимпиаде школьников. Она стала первым призером второй степени. Это позволяет поступить в вуз, сдав химию более чем на 75 баллов.

«Глобальная цель — изобрести лекарство от рака»

Химический синтез, который изучает Влада, позволяет создавать механизмы для выявления опухолей на ранней стадии

Химический синтез, который изучает Влада, позволяет создавать механизмы для выявления опухолей на ранней стадии

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Владислава объясняет, что геномное редактирование используется в медицине и селекции. Его методы позволяют исправлять мутации в организме или менять свойства растений. Школьница хочет быть генным инженером или вирусологом.

— Моя глобальная цель — изобрести лекарство от рака. Опухоль сложно обнаружить. Так получилось, что у моей мамы долго был плеврит. Не знали, от чего, а потом нашли рак. И проблема в том, что он был уже на достаточно тяжелой стадии. До этого я понимала, что мне нравится геномное редактирование, а точной цели не было, — поделилась школьница.

О том, что мама Владиславы больна раком, стало известно осенью. Уже после этого интервью, в марте этого года, она скончалась.

Некоторые из дипломов позволяют поступить в вуз без вступительных испытаний, если абитуриент сдаст профильный ЕГЭ на необходимое количество баллов

Некоторые из дипломов позволяют поступить в вуз без вступительных испытаний, если абитуриент сдаст профильный ЕГЭ на необходимое количество баллов

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У Владиславы есть младшая сестра Алиса, сейчас она учится в 9-м классе. Она тоже увлекается естественными науками и участвует в олимпиадах. В отличие от старшей сестры, Алисе больше нравится биология, а не химия.

— Моя сестра — моя гордость. У нас с ней идеальный химбио тандем, потому что я — химик, а она — биолог. И она хочет заниматься медициной. Мне более интересна наука. Алиса сейчас в 9-м классе. В первый год, когда я училась в 9-м классе, а она — в 7-м, то вместе со мной ездила на финал геномного редактирования, мы были в одной команде. Но тогда ей немного не хватило до призового места. В прошлом году она уже была призером на профиле агробиотехнологий. Она очень много времени уделяет биологии, — с гордостью рассказывает Владислава.

Азартная, но не перфекционистка

Влада хочет поступить в новосибирский вуз, а Москва ее не впечатлила

Влада хочет поступить в новосибирский вуз, а Москва ее не впечатлила

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После школы Влада собирается поступать в Новосибирский государственный университет, на отделение химии факультета естественных наук.

— Я слышала, что химия в НГУ — чуть ли не самая лучшая в стране. Об этом говорит многое. Если посмотреть на список составителей задач всероссийских олимпиад, то видно, что большую часть из них составляют новосибирские ученые. Еще я была в Москве недавно, писала там олимпиаду. Меня не впечатлило. Да и Москва — большой город, мне не нравится, — объяснила свой выбор Владислава.

Несмотря на плотную подготовку к олимпиадам и поступлению в вуз, у школьницы остается время и на хобби. Владислава находит время на то, чтобы играть в театре и петь: в а капелла группе и сольно.

— Любимый исполнитель — Алена Швец. Восхищаюсь ее творчеством, она мне очень нравится. Алена очень молода, но уже чуть ли не первая исполнительница по версии Spotify за прошлый год. Девочка из небольшого города, и она добилась такого! Меня это очень вдохновляет, — поделилась девушка. — Вообще я рок люблю. Группа «Король и шут» нравится, жаль, что они распались. На концерте Князя я была уже два раза.

Большую часть времени Влада тратит на интересные и нужные ей предметы

Большую часть времени Влада тратит на интересные и нужные ей предметы

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Роли в спектаклях Владислава исполняет со второго класса. В прошлом году она играла Искру Полякову в спектакле по повести Бориса Васильева «Завтра была война». В этом — Клеопатру Петровну из рассказа Антона Чехова «Неудача».

Несмотря на свои многочисленные победы в учебе, Владислава не считает себя перфекционисткой и тратит мало времени на школьные уроки:

— Я считаю, что время у меня есть, потому что многое схватываю на лету или делаю очень быстро. Выделяю то, что мне действительно нужно, и трачу на это больше времени. Я три раза в неделю езжу на пары по химии в центр олимпиадной подготовки, по школьным предметам делаю биологию, химию, математику. Мне кажется, я большую часть схватываю на лету по остальным предметам. Поэтому остается время на олимпиадную подготовку, вокал, театр. Я считаю себя азартной, но никак не перфекционисткой. Получила красный аттестат — почему бы не получить золотую медаль? Это азарт — получу или нет. Вызов себе.

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