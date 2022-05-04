Новосибирская школьница готовится изобрести лекарство от рака — болезнь забрала у нее маму
Сейчас девушка заканчивает школу и мечтает стать вирусологом или генным инженером
Владислава Мартюшова заканчивает
К сожалению, мама Владиславы умерла в марте этого года. Интервью состоялось накануне. Редакция НГС приносит свои соболезнования.
«Я была балластом»
Владислава учится в лицее
— Другие участники были постарше, чем я: из
В финале участникам нужно было работать с установкой из трех модулей, в которых находились растения, рыбы и азотофиксирующие бактерии. Участникам нужно было уравновесить их количество, чтобы установка могла работать автономно: вода циркулировала, а все необходимые вещества выделялись и поглощались в нужном объеме.
Тогда девочка узнала и о другом профиле олимпиады — геномном редактировании. Оно было рассчитано на учеников
В 9-м классе, когда появилась возможность участвовать в профиле геномного редактирования, Владислава собрала свою команду. Она вышла в финал и стала призером.
— Тогда мне очень понравилась идея того, что можно работать не только с большими установками, но и с микролитрами (единица измерения, равная 0,001 миллилитра. — Прим. ред.). Это было интересно для меня. Понравилась сама задумка. Предпосылки к тому, что я начну заниматься геномным редактированием, появились еще в начальной школе, когда для научно-практической конференции я сделала макет ДНК. Тогда само слово — дезоксирибонуклеиновая кислота — сильно впечатляло. Я начала разбираться, как она выглядит, из чего состоит, за что отвечает. И когда появилась возможность изучать это глубже, я не могла ее упустить, — делится девушка.
В этом году Владислава заняла первое место на Национальной технологической олимпиаде в профиле по геномному редактированию в командном и личном зачете. Ранее она также получала премию от губернатора Новосибирской области:
— В этом году мне дали премию губернатора для одаренных детей. И от школы подали заявку на меня. И мне выдали премию. До этого, в позапрошлом году, я была награждена благодарственным письмом из мэрии за вклад в науку. Премия —
Кроме этого, Владислава заняла
«Глобальная цель — изобрести лекарство от рака»
Владислава объясняет, что геномное редактирование используется в медицине и селекции. Его методы позволяют исправлять мутации в организме или менять свойства растений. Школьница хочет быть генным инженером или вирусологом.
— Моя глобальная цель — изобрести лекарство от рака. Опухоль сложно обнаружить. Так получилось, что у моей мамы долго был плеврит. Не знали, от чего, а потом нашли рак. И проблема в том, что он был уже на достаточно тяжелой стадии. До этого я понимала, что мне нравится геномное редактирование, а точной цели не было, — поделилась школьница.
О том, что мама Владиславы больна раком, стало известно осенью. Уже после этого интервью, в марте этого года, она скончалась.
У Владиславы есть младшая сестра Алиса, сейчас она учится в
— Моя сестра — моя гордость. У нас с ней идеальный химбио тандем, потому что я — химик, а она — биолог. И она хочет заниматься медициной. Мне более интересна наука. Алиса сейчас в
Азартная, но не перфекционистка
После школы Влада собирается поступать в Новосибирский государственный университет, на отделение химии факультета естественных наук.
— Я слышала, что химия в НГУ — чуть ли не самая лучшая в стране. Об этом говорит многое. Если посмотреть на список составителей задач всероссийских олимпиад, то видно, что большую часть из них составляют новосибирские ученые. Еще я была в Москве недавно, писала там олимпиаду. Меня не впечатлило. Да и Москва — большой город, мне не нравится, — объяснила свой выбор Владислава.
Несмотря на плотную подготовку к олимпиадам и поступлению в вуз, у школьницы остается время и на хобби. Владислава находит время на то, чтобы играть в театре и петь: в а капелла группе и сольно.
— Любимый исполнитель — Алена Швец. Восхищаюсь ее творчеством, она мне очень нравится. Алена очень молода, но уже чуть ли не первая исполнительница по версии Spotify за прошлый год. Девочка из небольшого города, и она добилась такого! Меня это очень вдохновляет, — поделилась девушка. — Вообще я рок люблю. Группа «Король и шут» нравится, жаль, что они распались. На концерте Князя я была уже два раза.
Роли в спектаклях Владислава исполняет со второго класса. В прошлом году она играла Искру Полякову в спектакле по повести Бориса Васильева «Завтра была война». В этом — Клеопатру Петровну из рассказа Антона Чехова «Неудача».
Несмотря на свои многочисленные победы в учебе, Владислава не считает себя перфекционисткой и тратит мало времени на школьные уроки:
— Я считаю, что время у меня есть, потому что многое схватываю на лету или делаю очень быстро. Выделяю то, что мне действительно нужно, и трачу на это больше времени. Я три раза в неделю езжу на пары по химии в центр олимпиадной подготовки, по школьным предметам делаю биологию, химию, математику. Мне кажется, я большую часть схватываю на лету по остальным предметам. Поэтому остается время на олимпиадную подготовку, вокал, театр. Я считаю себя азартной, но никак не перфекционисткой. Получила красный аттестат — почему бы не получить золотую медаль? Это азарт — получу или нет. Вызов себе.
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