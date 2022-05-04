Новосибирская школьница готовится изобрести лекарство от рака — болезнь забрала у нее маму

Роли в спектаклях Владислава исполняет со второго класса. В прошлом году она играла Искру Полякову в спектакле по повести Бориса Васильева «Завтра была война». В этом — Клеопатру Петровну из рассказа Антона Чехова «Неудача».



Несмотря на свои многочисленные победы в учебе, Владислава не считает себя перфекционисткой и тратит мало времени на школьные уроки:

— Я считаю, что время у меня есть, потому что многое схватываю на лету или делаю очень быстро. Выделяю то, что мне действительно нужно, и трачу на это больше времени. Я три раза в неделю езжу на пары по химии в центр олимпиадной подготовки, по школьным предметам делаю биологию, химию, математику. Мне кажется, я большую часть схватываю на лету по остальным предметам. Поэтому остается время на олимпиадную подготовку, вокал, театр. Я считаю себя азартной, но никак не перфекционисткой. Получила красный аттестат — почему бы не получить золотую медаль? Это азарт — получу или нет. Вызов себе.

Что еще почитать

НГС рассказывал о 15-летней флейтистке с неизлечимой болезнью. Лукерье Мишнёвой пришлось вернуться к нормальной жизни после реанимации, а потом она победила на десятках музыкальных конкурсов и выступила в Нью-Йорке на сцене Карнеги-холла.