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Девочка-космос: новосибирская школьница придумала, как уничтожать искусственные спутники Земли

Сибирячка победила со своим проектом во всероссийском конкурсе — она обошла тысячи детей

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Катя влюблена в космос и мечтает увидеть северное сияние и запуск ракеты с Байконура

Катя влюблена в космос и мечтает увидеть северное сияние и запуск ракеты с Байконура

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Новосибирская школьница придумала, как спасти космос от мусора

Екатерине Селивановой из Новосибирска 17 лет, и уже в таком юном возрасте девушка задумалась о глобальной проблеме — спасении космоса от мусора. Из-за него в ближайшие годы запуск новых спутников и ракет может стать крайне непростым делом. Даже маленький осколочек краски от других объектов может привести к катастрофе. Девушка придумала, как сделать так, чтобы новый мусор больше не появлялся в космосе. Екатерина создала собственную систему и даже макет. Со своим проектом она стала одним из победителей всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Она обошла более 700 детей со всей России. Мы посмотрели на ее проект и узнали у эксперта, насколько он реализуем в реальной жизни. Также мы подготовили для вас очень интересное видео о нём.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Свой проект Катя разрабатывала почти год. Девушка предложила устанавливать на спутники специальную систему, которая позволит уничтожать их в плотных слоях атмосферы.

— Бывает такое, что спутники сталкиваются, от них отлетает краска, и даже маленький кусочек может попасть в другие объекты и навредить им. Я сделала систему, которая внедряется в сам спутник и может его уничтожить, при этом не навредив другим работающим в это время спутникам, — объяснила Екатерина. — Очень много систем, направленных на сбор мусора в космосе, который там уже есть. Мой проект направлен на то, чтобы предотвратить дальнейшее развитие и распространение космического мусора.

Как только спутник завершает свою работу, девушка с помощью специальной системы будет отправлять его в плотные слои атмосферы. Сейчас такие объекты переходят на «орбиту захоронения», на которой могут находиться больше тысячи лет.

Космический мусор — искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являются опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые.

Катя признается — были моменты, когда ей хотелось бросить проект, но она брала себя в руки

Катя признается — были моменты, когда ей хотелось бросить проект, но она брала себя в руки

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Во время подготовки проекта Катину систему оценил Виталий Прокопьев, заведующий лабораторией Малых космических аппаратов ОАИ НГУ.

— Проблемой космического мусора в мире озаботились лет 10–15 назад, когда запуски ракет, космических аппаратов и станций стали более или менее регулярными. С ней уже сейчас начинают сталкиваться на МКС, и известны случаи аварий, — объяснил эксперт. — Существуют разные, где-то фантастические, где-то сильно сложные технические идеи, что делать с космическим мусором. Единожды возникшая эта проблема будет множиться, причем кратно. Один большой объект сталкивается с маленьким — это приводит к еще большим проблемам, и так по нарастающей. Екатерина как разработчик проекта поняла, что и для увода с орбиты, и для маневрирования необходимо менять траекторию спутника, а для этого нужен двигатель. Само по себе это не случиться. Екатерина озаботилась проблемой, предложила простое техническое решение. Она воспользовалась простейшим принципом реактивной тяги, который на самом деле широко применяется. И сила работы заключается еще и в том, что она сделала макет и его работу продемонстрировала в ходе реализации своего проекта.

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Виталий Юрьевич Прокопьев — старший научный сотрудник ОАИ НГУ, заведующий лабораторией Малых космических аппаратов ОАИ НГУ.

Виталий Прокопьев считает, что у Кати очень сильный проект для ее возраста и знаний

Виталий Прокопьев считает, что у Кати очень сильный проект для ее возраста и знаний

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Свою идею и макет Екатерина презентовала на всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Всего в нём участвовали 1144 человека из 72 регионов. Финалистами-победителями стали 385 человек. Среди них и Катя. По словам Виталия Прокопьева, проект вполне реализуем в реальной жизни.

— Важно не то, что она сделала, а кто это сделал. Приходя на этот конкурс, когда собирают проекты с детей, невольно начинаешь задумываться, а по каким критериям оценивать. Это же всё-таки дети. Глупо было бы ждать, что придет Циолковский в своем взрослом возрасте, но в облике 13-летнего ребенка и скажет — вот космический аппарат будущего, вот новая технология. Всё-таки над этим работают зрелые, опытные люди. Здесь ценно другое, что ребенок осознает проблему, находит подход к получению самого хотя бы простейшего решения и более того, доводит это до самого конца — демонстрирует рабочий образец, — добавил Виталий Прокопьев. — У Екатерины искреннее желание заниматься и проектной деятельностью, и конкретно проблемой космоса. Для нее это еще определенная романтика, несмотря на то, что это стало повседневной тематикой для нас сейчас. Говорить: «Занимайся космосом» — не будем. Пусть сама поймет, что ей больше нравится, и посмотрим, возможно, она будет следующим нобелевским лауреатом.

Катя признается, что подробно о своем проекте маме рассказала только после победы

Катя признается, что подробно о своем проекте маме рассказала только после победы

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Катя признается, что подробно о своем проекте маме рассказала только после победы.

— Спокойно им занималась в своей комнате. Конечно, были моменты, когда хотелось всё бросить. Но я понимаю, что если что-нибудь брошу об пол, оно еще сильнее сломается, и мне нужно будет дальше делать больший объем работы, — смеется девушка.

Она показала нам свой макет, который сделан из коробки, различных трубочек и «сопел».

Макет Катя сделала из подручных средств, но всё равно он получился очень убедительным

Макет Катя сделала из подручных средств, но всё равно он получился очень убедительным

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— Внутри будут находиться двигатель, гироскоп, чтобы понимать расположение спутника относительно земли, камера с топливом, окислителем. Газ будет подаваться к соплам, которые будут двигать спутник и направлять его в нужную сторону, — объяснила Екатерина.

Управлять системой будет специальная программа.

— Космос для меня — это возможности. Это что-то неизведанное, интересное, манящее. Возможно, лет через 10 для нас будет обычным слетать на выходные на Луну, например, — мечтательно говорит девушка. — Сейчас я, конечно, думаю о дальнейшей учебе. Я бы очень хотела увидеть северное сияние своими глазами и еще мечтаю побывать на Байконуре и увидеть запуск ракеты.

Сейчас Катя думает только об экзаменах. Девушка пока не определилась с техническим вузом&nbsp;

Сейчас Катя думает только об экзаменах. Девушка пока не определилась с техническим вузом 

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В Сибири живет много талантливых детей. Например, в Кемеровской области школьники Егор Петерс и Михаил Лузин разработали автоматически затягивающийся медицинский жгут. Его использование не требует специальных навыков и расчетов — жгут оснащен умными датчиками, которые не дадут передержать его на травмированной конечности. Сейчас школьники заканчивают проект, после чего планируют отдать разработку в массовое производство.

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космосспутниккосмический мусор
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