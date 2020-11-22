Девочка-космос: новосибирская школьница придумала, как уничтожать искусственные спутники Земли

Новосибирская школьница придумала, как спасти космос от мусора
Екатерине Селивановой из Новосибирска 17 лет, и уже в таком юном возрасте девушка задумалась о глобальной проблеме — спасении космоса от мусора. Из-за него в ближайшие годы запуск новых спутников и ракет может стать крайне непростым делом. Даже маленький осколочек краски от других объектов может привести к катастрофе. Девушка придумала, как сделать так, чтобы новый мусор больше не появлялся в космосе. Екатерина создала собственную систему и даже макет. Со своим проектом она стала одним из победителей всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Она обошла более 700 детей со всей России. Мы посмотрели на ее проект и узнали у эксперта, насколько он реализуем в реальной жизни. Также мы подготовили для вас очень интересное видео о нём.
Автор: Антон Дигаев
Свой проект Катя разрабатывала почти год. Девушка предложила устанавливать на спутники специальную систему, которая позволит уничтожать их в плотных слоях атмосферы.
— Бывает такое, что спутники сталкиваются, от них отлетает краска, и даже маленький кусочек может попасть в другие объекты и навредить им. Я сделала систему, которая внедряется в сам спутник и может его уничтожить, при этом не навредив другим работающим в это время спутникам, — объяснила Екатерина. — Очень много систем, направленных на сбор мусора в космосе, который там уже есть. Мой проект направлен на то, чтобы предотвратить дальнейшее развитие и распространение космического мусора.
Как только спутник завершает свою работу, девушка с помощью специальной системы будет отправлять его в плотные слои атмосферы. Сейчас такие объекты переходят на «орбиту захоронения», на которой могут находиться больше тысячи лет.
Космический мусор — искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являются опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые.
Во время подготовки проекта Катину систему оценил Виталий Прокопьев, заведующий лабораторией Малых космических аппаратов ОАИ НГУ.
— Проблемой космического мусора в мире озаботились лет 10–15 назад, когда запуски ракет, космических аппаратов и станций стали более или менее регулярными. С ней уже сейчас начинают сталкиваться на МКС, и известны случаи аварий, — объяснил эксперт. — Существуют разные, где-то фантастические, где-то сильно сложные технические идеи, что делать с космическим мусором. Единожды возникшая эта проблема будет множиться, причем кратно. Один большой объект сталкивается с маленьким — это приводит к еще большим проблемам, и так по нарастающей. Екатерина как разработчик проекта поняла, что и для увода с орбиты, и для маневрирования необходимо менять траекторию спутника, а для этого нужен двигатель. Само по себе это не случиться. Екатерина озаботилась проблемой, предложила простое техническое решение. Она воспользовалась простейшим принципом реактивной тяги, который на самом деле широко применяется. И сила работы заключается еще и в том, что она сделала макет и его работу продемонстрировала в ходе реализации своего проекта.
Виталий Юрьевич Прокопьев — старший научный сотрудник ОАИ НГУ, заведующий лабораторией Малых космических аппаратов ОАИ НГУ.
Свою идею и макет Екатерина презентовала на всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Всего в нём участвовали 1144 человека из 72 регионов. Финалистами-победителями стали 385 человек. Среди них и Катя. По словам Виталия Прокопьева, проект вполне реализуем в реальной жизни.
— Важно не то, что она сделала, а кто это сделал. Приходя на этот конкурс, когда собирают проекты с детей, невольно начинаешь задумываться, а по каким критериям оценивать. Это же всё-таки дети. Глупо было бы ждать, что придет Циолковский в своем взрослом возрасте, но в облике 13-летнего ребенка и скажет — вот космический аппарат будущего, вот новая технология. Всё-таки над этим работают зрелые, опытные люди. Здесь ценно другое, что ребенок осознает проблему, находит подход к получению самого хотя бы простейшего решения и более того, доводит это до самого конца — демонстрирует рабочий образец, — добавил Виталий Прокопьев. — У Екатерины искреннее желание заниматься и проектной деятельностью, и конкретно проблемой космоса. Для нее это еще определенная романтика, несмотря на то, что это стало повседневной тематикой для нас сейчас. Говорить: «Занимайся космосом» — не будем. Пусть сама поймет, что ей больше нравится, и посмотрим, возможно, она будет следующим нобелевским лауреатом.
Катя признается, что подробно о своем проекте маме рассказала только после победы.
— Спокойно им занималась в своей комнате. Конечно, были моменты, когда хотелось всё бросить. Но я понимаю, что если что-нибудь брошу об пол, оно еще сильнее сломается, и мне нужно будет дальше делать больший объем работы, — смеется девушка.
Она показала нам свой макет, который сделан из коробки, различных трубочек и «сопел».
— Внутри будут находиться двигатель, гироскоп, чтобы понимать расположение спутника относительно земли, камера с топливом, окислителем. Газ будет подаваться к соплам, которые будут двигать спутник и направлять его в нужную сторону, — объяснила Екатерина.
Управлять системой будет специальная программа.
— Космос для меня — это возможности. Это что-то неизведанное, интересное, манящее. Возможно, лет через 10 для нас будет обычным слетать на выходные на Луну, например, — мечтательно говорит девушка. — Сейчас я, конечно, думаю о дальнейшей учебе. Я бы очень хотела увидеть северное сияние своими глазами и еще мечтаю побывать на Байконуре и увидеть запуск ракеты.
В Сибири живет много талантливых детей. Например, в Кемеровской области школьники Егор Петерс и Михаил Лузин разработали автоматически затягивающийся медицинский жгут. Его использование не требует специальных навыков и расчетов — жгут оснащен умными датчиками, которые не дадут передержать его на травмированной конечности. Сейчас школьники заканчивают проект, после чего планируют отдать разработку в массовое производство.