Девочка-космос: новосибирская школьница придумала, как уничтожать искусственные спутники Земли

Свой проект Катя разрабатывала почти год. Девушка предложила устанавливать на спутники специальную систему, которая позволит уничтожать их в плотных слоях атмосферы.

— Бывает такое, что спутники сталкиваются, от них отлетает краска, и даже маленький кусочек может попасть в другие объекты и навредить им. Я сделала систему, которая внедряется в сам спутник и может его уничтожить, при этом не навредив другим работающим в это время спутникам, — объяснила Екатерина. — Очень много систем, направленных на сбор мусора в космосе, который там уже есть. Мой проект направлен на то, чтобы предотвратить дальнейшее развитие и распространение космического мусора.

Как только спутник завершает свою работу, девушка с помощью специальной системы будет отправлять его в плотные слои атмосферы. Сейчас такие объекты переходят на «орбиту захоронения», на которой могут находиться больше тысячи лет.

Космический мусор — искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являются опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые.