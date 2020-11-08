Особенная девочка. История 15-летней флейтистки с неизлечимой болезнью, которая покорила Карнеги-холл

«В роддоме ее звали леди-босс»



В музыкальную школу Лукерью привела мама.



— Сначала мы с сестрой занимались вокалом, а потом Арина пошла играть на флейте. Этот инструмент произвел на меня очень большое впечатление. Мама сказала: «Иди тоже на флейту». И я начала заниматься, — рассказывает девушка.

Мама — Маргарита Мишнёва — с улыбкой добавляет, что они не давили на дочь:

— Она сама так решила — заниматься музыкой. Ей это интересно. Видимо, она такой редкий ребенок, который умеет настроиться, видит цель. Когда она родилась, то у нее такая складочка была на переносице, между бровками... Когда лежали в роддоме, все в палате звали ее леди-босс. И я переживала, что складочка не исчезнет — и будет у нас такая девочка серьезная. Складочка потом исчезла, а подход серьезный остался. Она может смеяться, улыбаться, но свою цель знает четко.

Сначала Лукерья училась в общеобразовательной школе и ходила отдельно в музыкальную, но потом перешла в Новосибирскую специальную музыкальную школу. Сейчас с ней занимается Татьяна Янковская, преподаватель отделения оркестровых духовых и ударных инструментов.