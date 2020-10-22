Глухой школьник стал звездой бальных танцев и покорил сцену Мариинки

К своим 15 годам Иван Жуков из Северодвинска уже выходил на сцену Мариинского театра и выступал на фестивале Игоря Крутого. Юноша занимается спортивными бальными танцами. При этом он практически ничего не слышит без специальных имплантов. Да и с ними слух у мальчика слабее, чем у людей без проблем со здоровьем.



Один такой на всю область



В танцевальный коллектив «Акма» Иван пришел в 2009 году, когда ему было почти пять лет. К тому моменту уже два года у него не было слуха. Медики поставили диагноз — «двусторонняя сенсоневральная тугоухость». Осложнения начались в шесть месяцев после приема антибиотика, когда ребенка лечили от ротавируса. В 2007 году Ивана обследовали и через год отправили в клинику в Санкт-Петербург и установили дорогостоящий кохлеарный имплант на левое ухо. Имплантацию делают, когда повреждена большая часть слуховых рецепторов и слуховые аппараты не могут помочь.

