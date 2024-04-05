Благовещение в 2024 году: какого числа, приметы и что нельзя делать

При этом, несмотря на значимость события, дата для его празднования определилась не сразу. Кто-то отмечал его за пару недель до Рождества Христова, кто-то — за девять месяцев до него.



Когда Благовещение в 2024 году

В отличие от многих православных праздников (да от той же Пасхи), у Благовещения постоянная дата — отмечается оно всегда 7 апреля. В 2024 году этот день выпадает на воскресенье, так что вопрос о том, можно ли работать на Благовещение, как будто отпадает сам собой. Во всяком случае для тех, кто трудится на пятидневке. Но к этому мы еще вернемся.

