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Страна и мир карточки Родительские субботы в 2024 году: какого числа, традиции и что нельзя делать

Родительские субботы в 2024 году: какого числа, традиции и что нельзя делать

И как писать поминальные записки

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В этот день многие из нас отправятся на кладбище, чтобы навестить усопших

В православном календаре есть особые дни, в которые принято вспоминать об усопших и навещать их на кладбище. Они называются родительскими субботами, и за столетия их существования сформировались традиции, которым следуют все верующие люди. Объясняем в карточках, как правильно поминать усопших и что можно и нельзя делать в родительскую субботу.

  1. Что такое родительская суббота
  2. Когда родительская суббота в 2024 году у православных
  3. Что означает Вселенская родительская суббота
  4. Что можно делать в родительскую субботу
  5. Что нельзя делать в родительскую субботу
  6. Как поминать усопших в родительскую субботу
  7. Как писать поминальные записки в родительскую субботу
  8. Как молиться в родительскую субботу
  9. Опрос
1

Что такое родительская суббота

Родительская суббота — это время, когда принято посещать кладбища и поминать усопших. В этот день стоит не скорбеть о тех, кого нет с нами, а напротив, радоваться их переходу в вечную жизнь.

Есть две версии, почему этот день называется родительская суббота: согласно первой, человек поминает в первую очередь самых близких людей — своих родителей. Но есть и другая: в этот день всех покойников называют «родителями», то есть отошедшими к отцам.

2

Когда родительская суббота в 2024 году у православных

Ежегодно в церковном календаре насчитывается несколько дней, в которые принято поминать усопших. Несмотря на то, что их называют «родительскими субботами», они могут выпадать не только на шестой день недели.

В 2024 году родительские субботы приходятся на следующие дни:

  • 30 марта (вторая седмица Великого поста);

  • 6 апреля (третья седмица Великого поста);

  • 13 апреля (четвертая седмица Великого поста);

  • 9 мая (день поминовения усопших воинов);

  • 14 мая (Радоница);

  • 22 июня (Троицкая родительская суббота);

  • 11 сентября (день поминовения православных воинов);

  • 2 ноября (Дмитриевская родительская суббота).

3

Что означает Вселенская родительская суббота

Среди поминальных дней есть два, которые выделяются среди прочих и называются Вселенскими — Мясопустная и Троицкая родительские субботы. В них принято поминать не только своих родных и близких, но и всех умерших христиан — от Адама и до наших дней. Мясопустная родительская суббота в 2024 году приходится на 9 марта, а Троицкая — на 22 июня.

4

Что можно делать в родительскую субботу

Утром в родительский день нужно посетить церковную службу, а после нее — сходить на кладбище. Также принято заказывать панихиду и помогать нуждающимся.

В родительский день верующие обычно прибираются на могилах родных людей. Но если вы решите помянуть близких за столом, то нужно делать это дома, а не на кладбище.

К столу по традиции готовят кутью, блины и блюда, которые любил усопший. Во время обеда стоит вспомнить приятные истории о тех, кого сейчас нет с нами, чтобы память о человеке сохранялась.

5

Что нельзя делать в родительскую субботу

Существует мнение, что в родительский день нельзя убираться, готовить и заниматься прочими делами по дому. Однако это не так — можно заниматься делами по хозяйству, если они не идут в ущерб посещению церкви и кладбища.

А вот работать в огороде не рекомендуется, потому что таким образом мы «раздражаем землю». Также нельзя ругаться и ссориться — день нужно провести мирно, в молитве и заботе.

6

Как поминать усопших в родительскую субботу

В родительскую субботу принято посещать могилы усопших, чтобы произнести молитву. Священники предупреждают, что без молитвы навещать усопших не только бессмысленно, но еще и вредно, потому что это приводит к унынию.

Дома нужно достать фотографии умерших и поставить их на видное место, а также зажечь свечи у икон.

7

Как писать поминальные записки в родительскую субботу

Поминальные записки подаются для отдельного поминовения священниками усопших родителей и близких. В них разрешено писать только имена крещеных людей. Подавать записки за еретиков, иноверцев, раскольников и самоубийц нельзя.

Чтобы подать поминальную записку, нужно сходить в церковь на утреннюю службу и передать ее священнику. Ограничений на количество имен нет — некоторые верующие даже специально спрашивают старших родственников об усопших, чтобы выяснить как можно больше имен своих родных.

8

Как молиться в родительскую субботу

Для поминания усопших в Радоницу православные христиане читают особые молитвы из молитвослова, а также читают Канон об упокоении. Вот одна из коротких молитв об усопших:

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Но не возбраняется и молитва, сказанная своими словами — главное, чтобы они шли от сердца.

9

Опрос

Вы посещаете кладбище в родительскую субботу?

Конечно, каждый год навещаю усопших и прибираюсь на их могилах
Иногда прихожу на кладбище, если других дел нет
Я не поминаю успоших в родительскую субботу
ПО ТЕМЕ
Родительская суббота Кладбища Могилы Поминание усопших Православие Вера Молитва
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