Родительские субботы в 2024 году: какого числа, традиции и что нельзя делать

В этот день многие из нас отправятся на кладбище, чтобы навестить усопших

В православном календаре есть особые дни, в которые принято вспоминать об усопших и навещать их на кладбище. Они называются родительскими субботами, и за столетия их существования сформировались традиции, которым следуют все верующие люди. Объясняем в карточках, как правильно поминать усопших и что можно и нельзя делать в родительскую субботу.

