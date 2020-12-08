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Новосибирская епархия порекомендовала духовность в качестве средства от коррупции

Представители митрополии встретились с сотрудниками ФСИН

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На встрече отец Олег осветил тему «Духовность и нравственный контроль как противодействие коррупции»

На встрече отец Олег осветил тему «Духовность и нравственный контроль как противодействие коррупции»

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В Новосибирской епархии рекомендовали духовность для борьбы с коррупцией

Представитель Новосибирской епархии протоиерей Олег Просенков встретился с сотрудниками Управления ГУФСИН по области. Протоиерей рекомендовал служащим духовность и нравственный контроль как противодействие коррупции.

— Отец Олег осветил тему «Духовность и нравственный контроль как противодействие коррупции». Привел актуальные примеры современных нарушений антикоррупционного законодательства в различных органах власти, а также раскрыл позицию церкви по отношению к коррупционным правонарушениям, — говорится на сайте Новосибирской митрополии.

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Кроме того, отец Олег разъяснил «способы борьбы с влиянием идеологических организаций» и пути улучшения духовного состояния и морального облика сотрудников УИС.

Ранее митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освятил военный госпиталь Минобороны для пациентов с коронавирусом. Освящение и молебен проходили 11 ноября на открытом воздухе — на площадке перед медучреждением.

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вераепархиякоррупцияНовосибирская митрополия
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