Новосибирская епархия порекомендовала духовность в качестве средства от коррупции

В Новосибирской епархии рекомендовали духовность для борьбы с коррупцией
Представитель Новосибирской епархии протоиерей Олег Просенков встретился с сотрудниками Управления ГУФСИН по области. Протоиерей рекомендовал служащим духовность и нравственный контроль как противодействие коррупции.
— Отец Олег осветил тему «Духовность и нравственный контроль как противодействие коррупции». Привел актуальные примеры современных нарушений антикоррупционного законодательства в различных органах власти, а также раскрыл позицию церкви по отношению к коррупционным правонарушениям, — говорится на сайте Новосибирской митрополии.
Кроме того, отец Олег разъяснил «способы борьбы с влиянием идеологических организаций» и пути улучшения духовного состояния и морального облика сотрудников УИС.
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