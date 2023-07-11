«Продали машину и живем на эти деньги»: откровения читательницы — ее муж потерял работу и не хочет искать другую

К сожалению, это очень распространенная ситуация в наше время — человек теряет работу, сначала ее активно ищет, а потом всё больше разочаровывается в себе и впадает в апатию. Если в семье и до этого было не всё гладко, близкие могут видеться кровопийцами, которые забирают последние нервные клетки. Скандалы, выяснения отношений, денежные проблемы — и вот вы уже на пороге развода. Эту ситуацию проходили и проходят тысячи семей. Наши коллеги из MarieClaire и редакция Городских порталов вместе с экспертами выясняли, как можно поменять этот печальный сценарий.
«Продали машину и живем на эти деньги»: история Оксаны
— Моему мужу 46 лет, и год назад он потерял стабильную работу. После этого он, разумеется, стал искать новую, ходить на собеседования, но постоянно получал отказы. Как мне кажется, это очень сильно ударило по его самоуважению, а со временем и вовсе отбило желание пытаться устроиться хоть куда-то. Четыре месяца назад мы продали машину, теперь живем на эти деньги. Муж проводит время либо играя в компьютерные игры, либо смотря различные шоу. Если я ему напоминаю о том, что хорошо бы все-таки поискать работу, откликнуться на новые вакансии, он реагирует агрессивно.
Отношения между нами тоже испортились. Я думала сходить к семейному психологу, но муж категорически отказывается. Он считает психологию «бредом» и «пустой тратой денег».
Не понимаю, что делать в такой ситуации. У меня уже начинают опускаться руки. Я работаю удаленно, но получаю совсем небольшие деньги — их точно не хватит на нашу совместную жизнь, когда закончатся средства от продажи машины. Что мне делать? Как убедить мужа продолжить поиски работы?
Что думает эксперт
Психолог Юлия Лебедева говорит, что недавно в ее практике был подобный случай. Мужчина также потерял работу и целый год с женой жил на сбережения. Он искал работу, но хороших вариантов ему либо не попадалось, либо ему отказывали.
— Оказалось, что на глубоком уровне, спрятанном даже от самого себя, он просто уже не хочет больше ничего делать в этой семье, для этой конкретной женщины. Он не просто устал. Он выгорел. И мотивации продолжать просто не было. И в ходе сессии мужчина наметил себе план. Сначала хочет отдохнуть. Один, без семьи и детей. А потом, скорее всего, он будет разводиться, — резюмирует психолог.
Эксперт объясняет, если мужчина, тем более в таком возрасте, не хочет зарабатывать, значит, не видит в этом смысл. Не видит, для чего ему зарабатывать.
А если увидеть ситуацию глазами мужчины? История Ильи. Терял работу весной 2020 года
— Я работал в компании, которая занимается организацией мероприятий, концертов, бизнес-завтраков. В первую волну ковида на работе нам сказали, что временно отправляют всех в неоплачиваемый отпуск. До сих пор в нем. У меня было немного денег в долларах на такой случай. Наша семья живет в своей квартире, но нужно было платить коммуналку, покупать еду, еще мелкие покупки для дочери, и у нас есть небольшой кредит.
Мы с женой получаем примерно поровну, но в этот период так получилось, что содержала нас она. Для меня это была неудобная ситуация, я старался скорее найти работу, но идти охранником, таксистом или уборщиком я не хотел — жена меня в этом поддержала, и я ей благодарен.
Через 1,5 месяца я смог найти работу по обработке фото и монтажу видео на фрилансе, а летом фотографировал свадьбы. К осени я вышел на свой доход. Супруга переживала, но не было конфликтов и скандалов на эту тему. Я не скрывал, что активно ищу работу, пытаюсь сделать всё, чтобы преодолеть кризис, не сдаюсь и не ною. В этот период больше занимался хозяйством, ребенком, старался сэкономить деньги, сделать своими руками что-то или придумать, как сделать дешевле. Больше готовил, сам чинил одежду, развлекал дочь в домашних условиях — тем более всё было закрыто.
Нельзя однозначно ответить на вопрос, как должен себя вести партнер в такой ситуации. Наверное, помочь, поддержать, но если мужчина сам ищет новый способ заработка, — стремиться к чему-то. Еще я часто видел, что из-за излишнего давления мужчины, отцы семейства, снимают с себя ответственность и садятся дома. Это ужасно наблюдать, но в этом есть вина и их семей, которые не поддерживают, а гнобят за каждый промах.
Что делать, если муж не работает
Психотерапевт Алёна Сагадеева считает, что если поиски работы затягиваются, то женщине важно вложиться в две составляющих.
— Первое — это постоянно подталкивать мужчину к поискам работы, а второе — постоянно поддерживать его в этом. Это называется баланс фрустрации и поддержки. Так работают психологи. С одной стороны помогать и обеспечивать душевный комфорт, а с другой стороны не оставлять никаких сомнений, что ему необходимо найти работу, — объясняет Алёна. — Если женщина работает, а мужчина не работает, естественно и нормально сразу перераспределять нагрузки. В момент потери кормильца меняется расклад сил. Если женщина продолжает всё на себе волочь — она таким образом развращает и растлевает своего мужчину, давая ему повод думать, что он может ничего не делать, прикрываясь отсутствием работы. Если женщина берет на себя всё — с этого момента она становится и баба, и мужик и у нее появляется плюс еще один ребенок в доме.
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