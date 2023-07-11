«Продали машину и живем на эти деньги»: откровения читательницы — ее муж потерял работу и не хочет искать другую

Отношения между нами тоже испортились. Я думала сходить к семейному психологу, но муж категорически отказывается. Он считает психологию «бредом» и «пустой тратой денег».



Не понимаю, что делать в такой ситуации. У меня уже начинают опускаться руки. Я работаю удаленно, но получаю совсем небольшие деньги — их точно не хватит на нашу совместную жизнь, когда закончатся средства от продажи машины. Что мне делать? Как убедить мужа продолжить поиски работы?



Что думает эксперт

Психолог Юлия Лебедева говорит, что недавно в ее практике был подобный случай. Мужчина также потерял работу и целый год с женой жил на сбережения. Он искал работу, но хороших вариантов ему либо не попадалось, либо ему отказывали.