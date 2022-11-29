«У меня огромный живот и нет проблем с мужчинами»: эта девушка весит 146 кг и не стесняется — смотрим ее фото

Блогер признается, что, несмотря на вес, мужчины то и дело пытаются с ней познакомиться. Поэтому никаких проблем Оливия в личной жизни не испытывает.



— Я не буду стыдиться полноты, ведь многим людям нравится, как я выгляжу. На самом деле я получаю десятки предложений руки и сердца в неделю, — писала она в социальных сетях. — У меня может быть огромный живот, но у меня никогда не было проблем с мужским вниманием.