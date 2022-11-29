«У меня огромный живот и нет проблем с мужчинами»: эта девушка весит 146 кг и не стесняется — смотрим ее фото

Оливия Мессина из Торонто весит 146 килограммов, но, в отличие от большинства полных людей, не стесняется этого, а наоборот, выставляет напоказ. Она демонстрирует свое тело в откровенных нарядах, а всем хейтерам отвечает, что не собирается худеть. Наши коллеги из Wday.ru любовались на фото модели, которая установила свои стандарты красоты.
В Сети Оливию часто поддерживают, но находятся и те, кто начинает жестко критиковать ее формы. Многие считают, что вес девушки может негативно повлиять на ее здоровье. Сейчас
— Я отказываюсь ходить в спортзал, если бы я начала заниматься, то закончила бы, как некоторые люди, которые вечно худеют и постоянно недовольны своим телом и жизнью. Именно поэтому я предпочитаю быть толстой и прекрасной, — считает она.
Блогер признается, что, несмотря на вес, мужчины то и дело пытаются с ней познакомиться. Поэтому никаких проблем Оливия в личной жизни не испытывает.
— Я не буду стыдиться полноты, ведь многим людям нравится, как я выгляжу. На самом деле я получаю десятки предложений руки и сердца в неделю, — писала она в социальных сетях. — У меня может быть огромный живот, но у меня никогда не было проблем с мужским вниманием.
Мессина признает, что если бы она была худой, то ей было бы сложнее добиться популярности и заработка в модельном бизнесе и социальных сетях.
— Я бросила основную работу и начала зарабатывать на жизнь, показывая свое тело в соцсетях. А так называемые худые люди могут о таком только мечтать, — говорит она.
Нужно отметить, что популярной канадку сделал не только большой вес, но и чувство вкуса, с которым она подбирает одежду и локации для фото. Да и талант маркетолога в этой красотке явно реализован на все 100 процентов.
В России тоже такие есть
Алина Колесникова — девушка с аппетитными формами, которая тоже не стыдится себя и своего веса. Она случайно попала в модельную сферу и успела засветиться на российском ТВ. О своем опыте она рассказала 63.RU.
— Я с детства была в теле, но мне это никогда не мешало заниматься спортом. В 23 года я начала полнеть: у меня были неудачные отношения почти 5 лет с молодым человеком — он был абьюзером и говорил, что я некрасивая, толстая, страшная. Видимо, на каком-то психологическом уровне сработала моя защита, вот вес и рос, — рассказывает Алина.
С возрастом она перестала комплексовать по поводу своей внешности и начала любить себя в любом весе. Видимо, это и помогло ей сначала стать лицом нескольких магазинов одежды и нижнего белья, а затем попасть на шоу «Модель XL».
Говоря о том, как к полным девушкам относятся окружающие, Алина заметила, что у людей нет единого мнения:
— Я привыкла к тому, что люди ко мне могут относиться абсолютно по-разному. Видя мое тело, кто-то говорит: «Фу, как так можно, это вообще отвратительно»; а кто-то: «Блин, круто, девчонка, ты молодец, неси себя дальше в массы». Очень много мужчин обращают внимание, несмотря на мнение, что им нравятся стройные модели.
Алина считает себя амбассадором полных девушек, хотя и не отрицает, что за здоровьем нужно следить:
— Я зачастую наблюдаю, что они забивают на себя, не ухаживают за собой и одеваются не в соответствии со своей фигурой. Я хочу, чтобы девушки несли себя как королевы, и неважно, в каком весе. Я за бодипозитив однозначно, но если это мешает твоему здоровью, значит, ты должен быть не бодипозитивным, а должен следить за собой.
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