Два с лишним метра обаяния: смотрим горячие фото самой высокой модели в мире (она, конечно, из России)

По словам Екатерины, самое главное в отношениях для нее — химия и крепкая духовная связь между партнерами. Девушка считает, что будущий избранник должен заботиться о ней, уделять достаточное количество внимания и, по возможности, поддерживать материально. Но не забывает она и о разнице в росте — модель признается, что не сможет встречаться с мужчиной ниже 175 см .



Родители Екатерины тоже отличаются довольно внушительными физическими данными: рост ее отца — 198 см , матери — 187 см .