Два с лишним метра обаяния: смотрим горячие фото самой высокой модели в мире (она, конечно, из России)
Из-за своего роста Екатерина до сих пор не может найти пару, но зато именно это качество помогло ей собрать армию поклонников
Где бы они ни появились, взгляды прикованы к ним: и мужчины, и женщины сворачивают шеи. Конечно, сегодня мы расскажем об очень высоких девушках. Их параметры не просто модельные, они — уникальные. Но такой рост — и дар, и большой груз проблем. Например, Екатерина Лисина — известный блогер, модель и инфлюенсер, но с ростом
Екатерина Лисина попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ног в мире (132,8 сантиметра) и как самая высокая модель в мире.
В прошлом Екатерина — профессиональная баскетболистка, завоевавшая бронзу на Олимпийских играх в 2008 году. Но сейчас она нашла себя в модельной сфере. Кстати говоря, развивается в этом бизнесе длинноногая красотка довольно успешно — ее социальные сети насчитывают более миллиона подписчиков.
Ниже 175 см? Проходите мимо
Несмотря на успешную карьеру, жизнь россиянки далека от идеала. В недавнем подкасте Private Talks с ее участием модель призналась, что уже долгое время не может найти подходящего партнера. Главное «профессиональное качество» Екатерины — рост, превышающий целых два метра, — оказывается значительным препятствием в выстраивании романтических взаимоотношений с молодыми людьми.
По словам Екатерины, самое главное в отношениях для нее — химия и крепкая духовная связь между партнерами. Девушка считает, что будущий избранник должен заботиться о ней, уделять достаточное количество внимания и, по возможности, поддерживать материально. Но не забывает она и о разнице в росте — модель признается, что не сможет встречаться с мужчиной ниже
Родители Екатерины тоже отличаются довольно внушительными физическими данными: рост ее отца —
— Я боялась, что буду слишком высокой, потому что знаю, как дети и люди обычно реагируют на рост, и это нехорошо, — рассказала бывшая баскетболистка. — Вы знаете эти проблемы, когда вам нравится мальчик, но он намного ниже ростом, или вам нравится высокий мальчик, но он не хочет быть с вами, потому что вы слишком высокая для него.
Но с возрастом Екатерина справилась с комплексами и полюбила себя такой, какая она есть. Под фото в социальных сетях она пишет:
— Я горжусь тем, что смогла стать ролевой моделью для высоких девушек. Для меня большая радость показывать им, что значит быть уверенной в себе и принимать себя любой.
«Мужчины рядом со мной то начнут подпрыгивать, то меряются ростом»
Несколько лет назад мы записали правила жизни очень высоких красоток. Среди них — волейболистка Ирина Королева (Заряжко), ее рост —
— У меня высокая семья — мама, папа, брат, — но я переросла всех. В детстве была шутка: про детей говорят «пешком под стол ходят», а про меня говорили, что, когда я научилась ходить, под стол уже не помещалась, — рассказывала Ирина в интервью для НГС. — Я постоянно нахожусь в спортивной среде, у нас все высокие, мне комфортно. Стать ниже я хотела в детстве и в подростковом возрасте, сейчас уже нет, приняла себя, считаю рост своим достоинством, очень люблю его. Стать выше хочется единоразово — на одну игру, а потом обратно.
Наша героиня призналась в интервью, что она всё же сталкивается с невежеством и хейтом.
— Взрослые мужчины на улице рядом со мной то начнут подпрыгивать, то меряются ростом — это некрасиво. Я научилась реагировать спокойно, а раньше комплексовала, когда на меня оборачивались или пялились, — делилась спортсменка.
Ирина говорит, что всегда хотела себе высокого мужа. Так и вышло. У ее избранника такой же рост, как у волейболистки, и он тоже построил карьеру в профессиональном спорте.
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