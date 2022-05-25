«Я была украдена»: откровения современной цыганки — как женится, любит и разводится древнейший народ

В России только официально проживает свыше 160 народностей. Наши коллеги из Woman.ru поговорили с представительницей одной из них — современной цыганкой. Она рассказала, как, соблюдая вековые обычаи, смотреть в будущее и искать свое место в обществе 21 века. Екатерина Абальмаз не только гордится своим происхождением, но и мечтает поменять отношение людей ко всем рома́м. Далее публикуем ее рассказ от первого лица.
«Руска рома», или Русские цыгане
Меня зовут Екатерина Абальмаз, мне 30 лет, и я мать-одиночка. А еще я цыганка и очень этим горжусь. Родилась и выросла в чисто цыганской семье и сегодня своим предназначением во многом вижу прославление культуры нашего народа, а также искоренение стереотипов.
Я родом из Тульской области, поселок Плеханово. Много лет назад мои предки жили на Украине. Спекуляция, которой они зарабатывали на жизнь, была под запретом, и мои предприимчивые родственники искали решение. Двоюродный дед узнал о базаре-барахолке в Туле и сагитировал очень многих родственников на переезд (цыгане любят, когда свои рядом, поэтому переезжают несколькими семьями). С тех пор моя семья живет здесь. Кстати, тут же, в Плеханово, располагается самый большой табор в России, уже давно не кочующий. Моя же семья относится к кишиневским нетаборным цыганам.
Я работаю заведующей культурно-досуговым сектором Дома культуры поселка Плеханово, а также помощником адвоката. Параллельно руковожу народным цыганским ансамблем песни и танца «Ягори», с которым мы выступаем во многих городах России. Но обо всём по порядку.
«А ту хаче, хаче, черген…» («А ты гори, гори, звезда»)
В цыганских семьях главными являются муж и другие представители мужского пола. Девочкам внимания уделяется мало, например, моя мама больше времени проводила с моими отцом и братом. Что интересно, в детстве я этого разделения не замечала. Наверное, потому что знала, что папа меня очень любит.
Только став старше, с удивлением осознала, что всегда была на втором плане. Элементарно, брат получал всё, что пожелает, в то время как во мне была заложена установка, что просить ничего нельзя. А если я что-то и просила, но получала отказ, то почему-то не расстраивалась. Сегодня отношусь к этому двояко: с одной стороны, такой подход воспитывает в девушках силу, с другой стороны, девушка должна быть более слабой и счастливой, а не сильной…
С детства я тянулась к музыке, танцам, но на кружки меня никто не отдавал, поэтому я развивала навыки самостоятельно. Став постарше, начала выступать в местном Доме культуры. Идеей создать свой коллектив горела давно, но получилось осуществить мечту только в 2014 году.
Наверное, стоит отметить, что я очень отличаюсь от других цыганок. В то время как все мои сестры, проучившись 6 классов, начали готовиться к семейной жизни, я окончила все 11 и даже поступила в университет на юридический. Спасибо родителям за то, что дали зеленый свет моему образованию. Мне повезло.
В 2014 году я окончила университет и на тот момент уже довольно приличное время работала по профессии — помощником адвоката. Без учебы свободного времени стало больше, и я пришла в любимый Дом культуры, где мне предложили ставку специалиста по работе с молодежью.
Так появился «Ягори» (что в переводе означает «Огонь»). Потом был еще один вуз, и по второму высшему образованию я менеджер социально-культурной деятельности. Вообще среди цыган девушка с высшим образованием — это большая редкость даже сегодня, так что порой мне бывает непросто среди своих.
Скверна
Испокон веков цыганки, достигшие половозрелого возраста, покрывали голову платком. Среди таборных цыган эта традиция сохранилась, в нашей же семье женщины давно не носят платки. Однако другие требования к внешнему виду остались. Что в доме, что на улице мы носим длинные юбки или платья. Брюки, а также юбки выше колена строго запрещены. Девочкам еще могут дать послабления, но с девушками разговор уже другой. Также должны быть закрыты плечи и зона декольте.
Поэтому, да, увидеть меня в мини невозможно, ровно как и в штанах. По поводу последних не переживаю — к счастью, они мне не идут. Честно говоря, даже не представляю себя в джинсах или брюках. Думаю, вас это удивит так же, как меня удивляет тот факт, что многие мои русские подружки практически не носят юбок. Почему? Это ведь так женственно.
Что касается спорта, я хожу в зал только для женщин, где могу позволить себе спортивный костюм с брюками. Но вот выйти на уличную пробежку не могу, а дома пресс можно покачать и в юбке.
Мужчина в доме главный — это аксиома, не требующая доказательств. Соответственно, мужчины не убираются, не стирают одежду и не моют посуду, это исключительно обязанность женщин. Наряду с этим мне кажется парадоксальным табу, согласно которому у таборных цыган женщинам нельзя подниматься на второй этаж. А как же тогда убираться?
Этот запрет связан с понятием «скверны» — нижней частью женского тела. Речь идет о замужних и половозрелых девушках, считается, что такая представительница слабого пола является «нечистой» ниже пояса и любой контакт с ней (за исключением секса) может осквернить. Даже если она просто пройдется над чем-то или над кем-то. Отсюда и запрет для женщин подниматься на второй этаж.
Тут же, кстати, хочу развеять миф о нечистоплотности цыган. Всё с точностью наоборот — дома у нас очень чистые. Особенно на это обращается внимание во время сватовства. С этого места предлагаю плавно перейти к главной ценности в жизни цыган — свадьбе и рождению детей.
Стерпится — слюбится
У цыган приветствуются ранние браки, когда как минимум просватать могут подростков. На мой взгляд, это зло, хотя сами таборные цыгане так не считают. Ну, конечно: кому нужна любовь? Как говорится, стерпится-слюбится. Их цель в том, что в 30 лет такие родители уже бабушки и дедушки, а в 45 они нянчат правнуков.
К счастью, у нас браки более поздние: средний возраст — 20 лет. Тем не менее мой старший брат женился в 16. Он думал, что делает это по своей воле, но, конечно, ему это мнение навязали, несмотря на то что к браку он был готов. В тот год к нам в Тулу приехали цыгане, среди которых была очень хорошая девочка, которую тут же начали сватать другие. Однако в моей семье решили, что такая девочка должна достаться нам. И тогда… брат просто ее украл. По обоюдному согласию, конечно, но против воли родителей. Она якобы пошла за хлебом, но уже не вернулась. Ох, какой был скандал. Кстати, семейная жизнь у брата в итоге удалась. Они с женой счастливы уже долгие годы, у них две дочери — 20 и 18 лет.
Беглянка
Во время учебы в университете меня несколько раз пытались сосватать, но родители всем отказывали, по всей видимости, сделав ставку на мое образование. Но по окончании университета… я была украдена. Точнее, как вы понимаете, я сбежала вместе со своим женихом. Мне было 23 года, и я считала, что уже очень хорошо разбираюсь в любви. Конечно, я ошибалась. Сегодня понимаю, что между нами была не более чем взаимная симпатия.
Встречаться мальчикам и девочкам до свадьбы категорически запрещено, поэтому мы общались тайно. Кстати, иногда родители в курсе отношений детей, но всё это тщательно скрывается, потому что в обществе такое поведение не примут. Не факт, что молодые люди поженятся, но девушка, общавшаяся с парнем, уже вряд ли вызовет интерес у других женихов. Позор ляжет на всю семью.
Мы с моим женихом общались на протяжении четырех месяцев, после чего я решила, что готова к браку. Мы сбежали. Уехали в ближайший курортный город Алексин, где между нами всё и случилось. Белую простынь, которую я специально для этого взяла с собой, храню до сих пор. Для цыганской девушки это символ чести.
Я впервые пошла против отца, и это был огромный стресс. Через три дня, чуть придя в себя, мы вызвали маму мужа из Сочи, чтобы вместе ехать к моим родителям. Это называется примирение. Когда мы приехали, в доме была куча родственников: все понаехали, чтобы успокоить отца, для которого подобное непослушание дочери — большой позор. Девушка в такой ситуации обязательно должна попросить прощения, что я и сделала на глазах у всей родни. Сразу после начались обсуждения свадьбы. Это важно — таким образом девушку выводят в общество в новом статусе, представляют доказательство ее невинности (читайте — благоразумия и достоинства).
Плохая примета
Цыгане женятся раз и на всю жизнь. По крайней мере, очень к этому стремятся. Вообще считается престижным, если у девушки был и есть всего один мужчина. Даже если он гулящий. Обычно старшие в этом случае говорят: «Ничего, дочечка, погуляет и вернется». Со мной уговоры не сработали, я забрала ребенка и ушла от мужа, что в принципе очень редкая практика среди цыган. Решение о разводе далось мне тяжело, но я ни о чем не жалею. Наверное, этот брак должен был случиться, чтобы у меня появился такой прекрасный мальчик…
На цыганской свадьбе гуляет вся родня. Если русские рассылают персональные приглашения, делают рассадку, то у нас на торжество зовут всю семью, а те уже могут прийти с детьми, внуками, племянниками, племянниками племянников. Среднее число гостей на цыганской свадьбе — около 300 человек. Мы звали примерно 150, а по факту пришли 200 человек.
Как я и говорила, свадьба очень важна для моего народа, поэтому денег на нее не жалеют. В среднем праздник обходится в два миллиона рублей. Как правило, платит за свадьбу сторона жениха, но иногда помогают и родители невесты. Я тоже внесла свою лепту, так как на тот момент уже работала и имела некоторые накопления.
День Х начинается с того, что жених вместе с родными приезжает в дом к невесте, которую под руку выводит отец вниз по лестнице. Кольцами мы обменялись там же, в стенах моего дома, но прежде они дважды упали. Я пыталась сделать вид, что не заметила этого, однако четко услышала фразу от мамы жениха: «Они не будут жить вместе». Что, собственно, и произошло.
Красный — как символ крови
На цыганской свадьбе самое главное — это гости, поэтому мы быстро сфотографировались и, исключив прогулки, поехали сразу в зал. На входе обязательно играет торжественная музыка — туш. Затем следует цыганская полька, после чего молодожены встречают каждую семью по отдельности, принимают поздравления, цветы. В течение праздника молодые уделяют всё свое внимание гостям, развлекают, танцуют с ними. Вообще народные танцы — неотъемлемая часть любого цыганского праздника.
В какой-то момент в центр зала поочередно вызываются незамужние девочки и неженатые мальчики для того, чтобы семьи приглядывали себе невест и женихов. За столами, кстати, мужчины и женщины сидят по отдельности.
Также вы никогда не услышите на цыганской свадьбе восторженных криков «Горько!»: у нас не принято проявлять нежность и любовь на публике. И, на мой взгляд, это правильно.
Невеста на свадьбе обязательно меняет наряд. Первое платье — традиционное белое. Второе должно быть цветным, чаще всего красным — как символ крови. Ближе к полуночи молодоженов уводят в спальню, где случается их первая брачная ночь. В это время за дверью сидят сватьи, следят, чтобы не было обмана, а сразу после забирают простынь, проверяют кровь на подлинность.
Невеста в это время переодевается в красное платье и в сопровождении свиты возвращается в зал. Сватьи на подносе выносят простынь как доказательство того, что девушка достойная. После этого мама жениха говорит: «Те марел муры бахт», — что можно перевести как «чтоб побило меня счастье». В моем случае первой брачной ночи не было, так как мы все сделали заранее, поэтому в отведенное время я просто переоделась.
Простынь, как и говорила, я сохранила, и ее вынесли к гостям. После свадьбы мы бережем ее как зеницу ока. Считается, что она несет счастье и радость в дом. Для цыганской девушки она очень-очень важна.
Свадьба длилась два дня. Второй день был поскромнее: мы собрали более узкий круг гостей у нас дома. Было даже веселее, потому что рядом были только самые близкие.
Петр, он же Марсель
После свадьбы мы с мужем поселились на съемной квартире. Он сразу заговорил о детях: в октябре 2015 года мы поженились, а в декабре 2016 года стали родителями сына, которого назвали Марсель. Над именем думали очень долго, я хотела что-то более русское, ведь мальчику жить в нашем обществе, а еще давать отчество будущим детям, в то время как мужа тянуло куда-то в сторону турецких имен. Я предлагала Петр в честь отца мужа, его вариантом было Кемран.
После долгих обсуждений сошлись на Марселе, а в свидетельстве о рождении записали как Петр. У цыган это нормальная практика — моего мужа звали Альберт, а в паспорте он Руслан, моего папу все знают как Самира, но в документах он Федор. Это делается для того, чтобы облегчить жизнь детям, которым они впоследствии дают отчество.
Тем не менее когда мой сын пошел в детский сад, его начали называть Петром (хотя я предупреждала о его имени). Ничего не оставалось, как и в документах, указать его Марселем, чтобы в будущем не было путаницы.
Конец
Моя супружеская жизнь не задалась с самого начала. Я стремилась развиваться, путешествовать, мечтала увидеть мир, в то время как моему мужу хотелось быть лишь поближе к родственникам. У него не было образования, он не думал о завтрашнем дне. Но он любил меня, и я наивно думала, что смогу его исправить.
Как ни странно, последней каплей для меня стало не это. Он начал переписываться с другими девушками. Я страшно ревновала. Мне было так обидно, и несмотря на то что я понимала, что он никуда не денется, жить с изменщиком не хотела. Не для того меня мама растила. И я ушла от мужа вместе с ребенком. Что удивительно, родители меня поддержали, сказали: «Как ты решишь, так и будет».
Тем не менее, если бы папа и мама не одобрили мой развод, я бы осталась в браке. Предполагаю, вас такое откровение может удивить, однако мы, цыгане, глубоко уважаем слово родителей. Для нас весомо мнение тех, кто старше.
Расстались мы четыре года назад, но во второй раз замуж я не тороплюсь. Во-первых, на ошибках учатся, сегодня я уже не буду бросаться в омут с головой. Во-вторых, теперь мне нужен не только муж, но и человек, который примет моего сына. От ребенка ради новой любви я ни за что не откажусь, хотя бывают случаи, когда девушки передают ребенка родителям и строят жизнь дальше. Это точно не мой сценарий. Марсель — лучшее, что случилось со мной в жизни. У меня прекрасный мальчик, смышленый, эрудированный, общительный. Он мое самое родное. По поводу личной жизни не переживаю. Претенденты есть. Пока выбираю.
Дай погадаю
Какая картинка всплывает у вас в голове при слове «цыганка»? Думаю, девушка в пестром наряде на вокзале с неизменной фразой «Позолоти ручку». И это один из множества мифов, который мне хотелось бы разрушить. В то время как многие думают, что цыгане — это попрошайки и воры, наш народ — это культурные люди с большим количеством морально-этических ценностей.
Однако да, один момент из вашего видения является правдивым. Мы действительно умеем гадать. И я не исключение. Знания передаются из поколения в поколение, я видела, как гадает моя бабушка, мне стало интересно, и она всему меня научила. Гадаю я редко, свое будущее не смотрю — не хочу знать, что будет там дальше. Однако сделать расклад на отношения могу. Все мы при знакомстве милые и пушистые, и никогда не знаешь, кто там прячется за маской. Также мне очень интересна хиромантия (гадание по ладони. — Прим. ред.). В моей семье ей никто не владеет, поэтому я читаю литературу, учусь.
Я верю, что однажды слово «цыгане» перестанет нести негативный окрас. Сегодня я стараюсь вложить в него всё хорошее, что есть в нашей культуре, и мне радостно, что мнение окружающих меня людей меняется. Мы народ с богатейшей культурой. Мы цыгане, и это звучит гордо.
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