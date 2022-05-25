«Я была украдена»: откровения современной цыганки — как женится, любит и разводится древнейший народ

Тут же, кстати, хочу развеять миф о нечистоплотности цыган. Всё с точностью наоборот — дома у нас очень чистые. Особенно на это обращается внимание во время сватовства. С этого места предлагаю плавно перейти к главной ценности в жизни цыган — свадьбе и рождению детей.

Стерпится — слюбится

У цыган приветствуются ранние браки, когда как минимум просватать могут подростков. На мой взгляд, это зло, хотя сами таборные цыгане так не считают. Ну, конечно: кому нужна любовь? Как говорится, стерпится-слюбится. Их цель в том, что в 30 лет такие родители уже бабушки и дедушки, а в 45 они нянчат правнуков.

К счастью, у нас браки более поздние: средний возраст — 20 лет. Тем не менее мой старший брат женился в 16. Он думал, что делает это по своей воле, но, конечно, ему это мнение навязали, несмотря на то что к браку он был готов. В тот год к нам в Тулу приехали цыгане, среди которых была очень хорошая девочка, которую тут же начали сватать другие. Однако в моей семье решили, что такая девочка должна достаться нам. И тогда… брат просто ее украл. По обоюдному согласию, конечно, но против воли родителей. Она якобы пошла за хлебом, но уже не вернулась. Ох, какой был скандал. Кстати, семейная жизнь у брата в итоге удалась. Они с женой счастливы уже долгие годы, у них две дочери — 20 и 18 лет.