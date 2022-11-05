Она ему по пояс: девушка ростом 110 см встречается с 2-метровым парнем — посмотрите, как выглядит необычная пара

У женщин часто есть привычка комплексовать на пустом месте и рассматривать каждый прыщик под микроскопом. Парадоксально, но те девушки, которые с рождения отличались от других, часто быстрее развивают безусловную любовь к себе, чем те, кто обладал стандартными параметрами. Наши коллеги из Wday.ru записали историю Айрики, которая стала звездой интернета и нашла любовь, несмотря на рост метр с небольшим.
У 22-летней Айрики диагностировали карликовость, что, впрочем, не мешает ей наслаждаться жизнью. Она, как и многие, превратила свой недостаток в изюминку и именно благодаря ему стала известна в Сети. Особенно жалуют пользователи провокационные снимки в бикини.
Карликовость — аномально низкий рост взрослого человека (менее
Рост в 110 сантиметров не помешал Айрике вести светскую жизнь — вечеринки, путешествия, тусовки и, конечно, поклонники. Выбор необычной американки пал на очень высокого парня. Совпадение? Не думаем. Хотя многие девушки любят высоких, и Айрика не исключение.
Из-за разницы в росте пара выглядит весьма забавно. Дело в том, что Айрика достает только до пупка своего возлюбленного — Джейка. Всем интересно, как взаимодействует пара, ведь такая разница в росте, должно быть, несет кучу неудобств.
«Я бы хотела посмотреть, как они живут вместе», «Как вы распределяете бытовые дела?», «Неужели вам удобно целоваться?», «Она такая маленькая!», «Вы выглядите как родитель и ребенок», — пишут пользователи в социальных сетях.
Айрика и Джейк на все вопросы отвечают уклончиво, видно, что пока влюбленные наслаждаются обществом друг друга. Пара говорит, что у них серьезные чувства и полное взаимопонимание — например, Джейк не против пикантных фото, которые его партнерша ежедневно выкладывает в Сеть.
«За что я такая родилась?»
Несколько лет назад NGS.RU записал историю сибирячки, рост которой — всего
— Я не зацикливаюсь на том, что я маленького роста, я настолько привыкла к этому, что забываю иногда, что я другая. Помогает рост в том, что меня легко заметить и запомнить. Например, если я схожу в какое-нибудь заведение, в следующий раз, когда я приду, меня там уже могут встретить по-другому, более дружелюбно, потому что запомнили. За счет моей уникальности у меня много знакомств в жизни, люди часто подходят ко мне познакомиться, в социальных сетях могут написать. Благодаря этому я подружилась с интересными людьми. Мой рост не мешает мне в жизни, разве что иногда в процессе съемки на работе я хотела бы взять ракурс повыше. С одеждой проблем нет, а вот с обувью сложнее. Мой размер идет как детский, а детская обувь обычно с бантиками, узорами, а мне — человеку взрослому — такое не подходит, на каблуках — неудобно, — рассказывала тогда Лера.
Наша героиня признавалась, что не сразу полюбила себя — был период, когда она еще не осознала плюсы своей внешности и не считала себя красивой. Даже думала, за что такая родилась.
Девушка, у которой нет шеи
В прошлом году мы писали историю еще одной необычной девушки — Анна перестала расти еще в детстве из-за врожденного порока развития шейных и верхнегрудных позвонков. Рост Анны остановился на отметке
— Мне нравится фотографироваться, быть в центре внимания, чтобы меня все видели, наблюдали за мной. Однажды я попросила своего молодого человека отвезти меня на пляж, я лежала одна, загорала и слушала, что про меня говорят другие. Одни шептались: «Бедненькая, она совсем одна, я бы так не смогла, а ей всё равно», а другие говорили: «Какая забавная тетенька!», особенно дети. Я прекрасно понимаю, что на меня обращают внимание, а какое это внимание — мне не важно, я люблю быть в центре. Я считаю, что комплекс и чувство неполноценности должен испытывать тот человек, который показывает на таких, как я, пальцем и говорит: «Фу, ты посмотри на нее». Это не я «фу», это они. Мы, люди, отличные от других, — с прекрасной душой, со своей харизмой, — рассказывала тогда Анна в интервью корреспонденту НГС.
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