Она ему по пояс: девушка ростом 110 см встречается с 2-метровым парнем — посмотрите, как выглядит необычная пара

Карликовость — аномально низкий рост взрослого человека (менее 147 см ). Карликовость связана с недостатком гормона роста — соматотропина — или нарушением его строения, а также с нарушениями формирования скелета.

Рост в 110 сантиметров не помешал Айрике вести светскую жизнь — вечеринки, путешествия, тусовки и, конечно, поклонники. Выбор необычной американки пал на очень высокого парня. Совпадение? Не думаем. Хотя многие девушки любят высоких, и Айрика не исключение.