Кто-то говорит: «Фу»; а кто-то: «Девчонка, ты молодец». Модель plus size рассказала, как в России относятся к полным девушкам
Своим опытом она поделилась в видеоистории
Алина Колесникова — девушка с аппетитными формами, которая не стыдится себя и своего веса. Она случайно попала в модельную сферу и успела засветиться на российском ТВ. О своем опыте она рассказала 63.RU.
— Я с детства была в теле, но мне это никогда не мешало заниматься спортом. В 23 года я начала полнеть: у меня были неудачные отношения почти 5 лет с молодым человеком — он был абьюзером и говорил, что я некрасивая, толстая, страшная. Видимо, на каком-то психологическом уровне сработала моя защита, вот вес и рос, — рассказывает Алина.
С возрастом она перестала комплексовать по поводу своей внешности и начала любить себя в любом весе. Видимо, это и помогло ей сначала стать лицом нескольких магазинов одежды и нижнего белья, а затем попасть на шоу «Модель XL».
Говоря о том, как к полным девушкам относятся окружающие, Алина заметила, что у людей нет единого мнения:
— Я привыкла к тому, что люди ко мне могут относиться абсолютно по-разному. Видя мое тело, кто-то говорит: «Фу, как так можно, это вообще отвратительно»; а кто-то: «Блин, круто, девчонка, ты молодец, неси себя дальше в массы». Очень много мужчин обращают внимание, несмотря на мнение, что им нравятся стройные модели.
Алина считает себя амбассадором полных девушек, хотя и не отрицает, что за здоровьем нужно следить:
— Я зачастую наблюдаю, что они забивают на себя, не ухаживают за собой и одеваются не в соответствии со своей фигурой. Я хочу, чтобы девушки несли себя как королевы, и неважно, в каком весе. Я за бодипозитив однозначно, но если это мешают твоему здоровью, значит, ты должен быть не бодипозитивным, а должен следить за собой.
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