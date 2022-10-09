Кто-то говорит: «Фу»; а кто-то: «Девчонка, ты молодец». Модель plus size рассказала, как в России относятся к полным девушкам

— Я с детства была в теле, но мне это никогда не мешало заниматься спортом. В 23 года я начала полнеть: у меня были неудачные отношения почти 5 лет с молодым человеком — он был абьюзером и говорил, что я некрасивая, толстая, страшная. Видимо, на каком-то психологическом уровне сработала моя защита, вот вес и рос, — рассказывает Алина.



С возрастом она перестала комплексовать по поводу своей внешности и начала любить себя в любом весе. Видимо, это и помогло ей сначала стать лицом нескольких магазинов одежды и нижнего белья, а затем попасть на шоу «Модель XL».