«Он оставил меня»: как чувствуют себя женщины, чьи любимые уехали за границу из-за мобилизации (и советы экспертов для них)

Чуть больше недели назад страну охватила волна вынужденной миграции. В считаные дни образовались многокилометровые очереди перед КПП на российских границах: многие захотели покинуть страну, чтобы избежать частичной мобилизации. В это же время у военкоматов — другие очереди: из тех, кто получил повестки и пошел в военкомат. Родные прощаются с ними и просят вернуться живыми. Сейчас мужчинам и в одной, и в другой очереди нелегко. Сложно и их женам и подругам, которые чувствуют себя брошенными и не знают, когда снова увидят своих любимых и состоится ли эта встреча вообще. Авторы журнала Psychologies опубликовали вопрос читательницы Ольги, ответ на который сейчас волнует многих женщин в России. А наши редакции собрали советы, как поддержать себя в тревожные времена.
История Ольги (25 лет)
— Встречаемся с молодым человеком около года, но не живем вместе. Отношения в стадии эйфории: совместные путешествия, досуг… На фоне мобилизации я вернулась одна из совместного путешествия в Турцию. Мужчина предлагал остаться с ним только вскользь, хотя я совершенно спокойно могу работать удаленно. Он хочет, чтобы я переждала в России, так как думает, что скоро вернется. Однако конфликт затягивается, а я не буду просить его срочно вывезти меня. Я жутко паникую и чувствую, что он оставил меня из-за личных страхов.
Что думают эксперты
Психолог Лилия Левицкая видит за этой историей сильные чувства — обиду, злость, разочарование.
— Вы думали, что молодой человек будет настойчиво уговаривать вас остаться с ним? Если да, то вспомните, как вы озвучивали и аргументировали ожидания. Ведь ни один человек на свете не знает ваших настоящих желаний и, если вы молчите, принимает решения, исходя из своего видения ситуации и опираясь на свою картину мира. Возможно, он боится и хочет справиться с эмоциями самостоятельно или действительно считает, что вам будет лучше в России, — отвечает на вопрос читательницы эксперт.
Психолог советует нашей героине выйти из позиции маленькой девочки и снова вспомнить, что она — взрослая женщина, а значит может нести ответственность за свои потребности и желания. Чтобы их понять, эксперт предлагает ответить на несколько вопросов:
- Чего вы хотите в данный момент?
- Насколько это возможно и удобно для вас?
- Чего вы ожидаете от него?
- Как вы можете поговорить с ним?
- Как вы отреагируете, если у него окажется другое мнение?
Психолог предупреждает, надо быть готовым, что откровенный разговор с собой, а позже с партнером необязательно приведет к взаимопониманию.
— Мужчина может отказаться брать на себя ответственность, ведь вы описываете ваши отношения как развлечение, а не совместные планы и дела, или обрадоваться перспективе совместной жизни, ведь вы хотите переживать трудный период вместе за границей, хотя чувствовали бы себя комфортнее дома, — объясняет Лилия.
По ее мнению, трудности в паре «срывают маски» и обнажают настоящее отношение. Даже если не все были к этому готовы.
Как справиться с тревогой здесь и сейчас
Первым шагом специалисты советуют принять, что тревожиться в нынешних условиях — это естественная реакция. Примите свою тревогу, перестаньте ее бояться, испытывать чувство вины или злиться на себя. Главное в любой непонятной ситуации — не застревать в этой тревоге и начать ее контролировать.
— Страх живет в мыслях о будущем, поэтому сначала возвращаемся в момент «здесь и сейчас» с помощью простого упражнения — отвечайте себе на вопросы: «Где я? Что я вижу? Какая здесь температура? Чего касается мое тело? Что происходит вокруг?» Нам важно не только понять, но и почувствовать окружающий нас мир. Таким образом вам удастся остановиться и замедлить беспорядочный ход негативных мыслей и «вернуться в тело», — объясняет психолог Маргарита Волчкова.
При каждом приступе тревожности психолог советует выполнять это упражнение: вдыхаем на 4 счета, задерживаем дыхание, а затем выдыхаем. Всё это время следите за тем, как движутся грудная клетка и живот.
Еще одно упражнение — представить себя в безопасном месте. Это место, где человеку было хорошо и спокойно: родительский дом, бабушкина дача, место из отпуска. Представьте себя там в максимальных подробностях и ощутите это место.
Психолог Мария Данина советует сосредоточиться на том, что вы можете контролировать.
— Найдите то, что дает вам ощущение контроля, и сосредоточьтесь на этом. Маленькие и простые действия с гарантированным результатом — то, на что можно опереться, — говорит эксперт.
Мария Данина — психолог, кандидат психологических наук, основательница онлайн-школы психологических профессий.
Также эксперт рекомендует делать небольшие рутинные дела, которые вы запланировали, даже если это кажется бессмысленным. Если вы делали каждый день зарядку или занимались своим хобби, не бросайте это лишь потому, что сейчас не время. Наоборот, найдите для себя рутину, которая будет успокаивать вас и переключать внимание.
— Найдите смысл происходящему. Нам гораздо проще справиться с каким угодно опытом, когда мы понимаем его смысл: для чего он нам, чему может нас научить, что мы можем извлечь или понять из происходящего, — заключает эксперт.
Как скажется мобилизация на рождаемости
Тревога и переживания женщин и мужчин по всей стране по логике должны сказаться на демографическом будущем этой самой страны. Специалист по демографии Юрий Крупнов уверен, что никакие точные прогнозы в связи с последними конкретными событиями не работают.
Юрий Крупнов — председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития.
— Допустим, несколько сотен тысяч мужчин (айтишников или тех, кто боится мобилизации) уехали за границу. Но это никак не скажется на демографии, потому что они, вероятнее всего, просто и не собирались заводить детей. Ни в этом году, ни в два ближайших года. У нас в стране полуторадетная семья (на каждую пару в среднем приходится полтора ребенка. — Прим. ред.). Даже если текущая ситуация продлится несколько лет, на общей демографической ситуации это никак не скажется. Если бы рожали каждый год, тогда можно было бы что-то предполагать, высчитывать. А так, к сожалению, на ситуации это в целом не скажется, — считает наш эксперт.
А вот мобилизация, по мнению ученого, на рождаемость повлиять может, причем в сторону небольшого роста. Причина, казалось бы, неожиданная — посттравматический синдром, то есть стрессовое расстройство после негативного воздействия на психику.
— Если говорить о посттравматическом синдроме после возвращения с боевых действий, то, как ни странно, одно из его проявлений — желание продолжать свой род. Но я не утверждаю, что именно так и будет, лишь говорю о возможном варианте. Фундаментальное значение имеет то, как будет разворачиваться ситуация [со спецоперацией]. Вот пример Великой Отечественной войны: после победы в Сталинградской битве рождаемость в стране резко подскочила. Рождаемость очень зависит от духовного состояния, духовного подъема людей. Того, как чувствуют себя люди: победителями или пораженцами, — рассказывает ученый.
По мнению эксперта, если к нашему 30-летнему унынию прибавить еще что-то негативное, то и без того низкая рождаемость упадет еще больше. Пока точно можно сказать, что демографическая ситуация никак не связана с миграцией. Прежде ведь тоже было беспокойство: а как повлияют локдауны?
— Все эти вопросы, по моему мнению, связаны с полным непониманием всей ситуации — ситуации нашей демографической катастрофы. Людям кажется: если бы не было ковида или мобилизации, то и демография бы процветала. Это же не так! Мы как народ вымираем, — заключает он.
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