«Он оставил меня»: как чувствуют себя женщины, чьи любимые уехали за границу из-за мобилизации (и советы экспертов для них)

— Мужчина может отказаться брать на себя ответственность, ведь вы описываете ваши отношения как развлечение, а не совместные планы и дела, или обрадоваться перспективе совместной жизни, ведь вы хотите переживать трудный период вместе за границей, хотя чувствовали бы себя комфортнее дома, — объясняет Лилия.

По ее мнению, трудности в паре «срывают маски» и обнажают настоящее отношение. Даже если не все были к этому готовы.

Как справиться с тревогой здесь и сейчас

Первым шагом специалисты советуют принять, что тревожиться в нынешних условиях — это естественная реакция. Примите свою тревогу, перестаньте ее бояться, испытывать чувство вины или злиться на себя. Главное в любой непонятной ситуации — не застревать в этой тревоге и начать ее контролировать.

