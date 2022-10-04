«Это стратегия не жизни, а смерти». Демограф — о мобилизации, эмиграции и ненависти к многодетным семьям

А вот мобилизация, по мнению ученого, на рождаемость повлиять может, причем в сторону небольшого роста. Причина, казалось бы, неожиданная — посттравматический синдром, то есть стрессовое расстройство после негативного воздействия на психику.

— Если говорить о посттравматическом синдроме после возвращения с боевых действий, то, как ни странно, одно из его проявлений — желание продолжать свой род. Но я не утверждаю, что именно так и будет, лишь говорю о возможном варианте. Фундаментальное значение имеет то, как будет разворачиваться ситуация [со спецоперацией]. Вот пример Великой Отечественной войны: после победы в Сталинградской битве рождаемость в стране резко подскочила.