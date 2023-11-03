В Новосибирске 11 домов признали аварийными — публикуем адреса

— Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2035 года включительно, — говорится в каждом постановлении.



В Заельцовском районе аварийными признали дома на улице Аэропорт, 33, 1-й Шевцовой, 29/1 и 2-й Шевцовой, 32. По информации 2ГИС, их построили в 1958 и 1959 годах. В Первомайском районе должны расселить дома на Тенистой, 21, построенный в 1964 году, и Первомайской,3, 1958-го года постройки. В октябрьском районе признали аварийными дома на Добролюбова, 123 и Сузунской, 23.

