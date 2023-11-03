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В Новосибирске 11 домов признали аварийными — публикуем адреса

Здания находятся в четырех районах

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Так выглядит дом в 3-м переулке Бурденко, 8. Его построили в 1951 году

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В Новосибирске 11 домов признали аварийными. Они находятся в Первомайском, Октябрьском, Заельцовском и Кировском районах.

Постановления о признании домов аварийными опубликовали в «Бюллетени органов местного самоуправления Новосибирска». Документы подписал мэр Анатолий Локоть.

— Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2035 года включительно, — говорится в каждом постановлении.

В Заельцовском районе аварийными признали дома на улице Аэропорт, 33, 1-й Шевцовой, 29/1 и 2-й Шевцовой, 32. По информации 2ГИС, их построили в 1958 и 1959 годах. В Первомайском районе должны расселить дома на Тенистой, 21, построенный в 1964 году, и Первомайской,3, 1958-го года постройки. В октябрьском районе признали аварийными дома на Добролюбова, 123 и Сузунской, 23.

Остальные здания находятся в микрорайоне Расточка в Кировском районе. До 2035 года должны расселить жильцов домов в 3-м переулке Бурденко, 7, 8, 10 и 2-й Ольховской, 2. Их построили в 1951–1952 годах.

Один из домов на Расточке, построенный в 1944 году, до сих пор не признали аварийным. Его жильцы недовольны качеством, стен, крыши, подвала и коммуникаций. Посмотрите, как здание выглядит изнутри. Мэрия объяснила, почему дом пока не собираются расселять.

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