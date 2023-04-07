В мэрии Новосибирска объяснили, почему 79-летний дом на Расточке не признают аварийным

Как объяснили в департаменте ЖКХ и энергетики в ответе на запрос НГС, здание обследовали в 2014 году. Тогда процент его износа составлял 63%. Для признания дома аварийным необходимо, чтобы этот показатель был равен 70% и более. Межведомственная комиссия рассмотрела вопрос о признании дома аварийным в 2017 году.