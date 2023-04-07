В мэрии Новосибирска объяснили, почему 79-летний дом на Расточке не признают аварийным

В мэрии Новосибирска объяснили, почему дом на улице Мира, 5, построенный в 1944 году, не признают аварийным. За последние два года от жильцов в мэрию поступило 19 обращений с просьбой признать здание непригодным для жилья.
Ранее НГС посетил проблемный дом на Расточке. Одна из жительниц рассказала, что в квартирах регулярно приходится делать ремонт из-за того, что здание проседает, в комнатах появляется плесень, а по стенам идут трещины.
Как объяснили в департаменте ЖКХ и энергетики в ответе на запрос НГС, здание обследовали в 2014 году. Тогда процент его износа составлял 63%. Для признания дома аварийным необходимо, чтобы этот показатель был равен 70% и более. Межведомственная комиссия рассмотрела вопрос о признании дома аварийным в 2017 году.
— По результатам рассмотрения представленных документов межведомственная комиссия приняла решение об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома
В комиссию с заявлением могут обратиться собственники помещения, органы исполнительной власти, которые осуществляют полномочия собственника, либо другие компетентные лица. После 2017 года в комиссию такие заявления не направляли.
Жильцы могут отправить пакет документов для признания дома аварийным в межведомственную комиссию на улице Трудовой, 1 самостоятельно. При этом обследовать дом за счет муниципального бюджета мэрия не собирается.
— В указанном многоквартирном доме доля муниципальной собственности составляет менее пятидесяти процентов. Таким образом, проведение специализированной организацией обследований многоквартирного дома на улице Мира за счет бюджета муниципального образования города Новосибирска нецелесообразно, — объяснили в мэрии.
В начале апреля в Новосибирске признали аварийными 9 домов, расположенных в Октябрьском, Первомайском и Ленинском районах. Их собираются расселить в ближайшие 10 лет.