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Тема дняДевять полувековых домов снесут в Новосибирске
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Девять полувековых домов снесут в Новосибирске — где они расположены

Жильцов должны расселить до 2033 года

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Дома находятся в Октябрьском, Первомайском и Ленинском районах

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В Новосибирске признали аварийными 9 домов, которые находятся в Октябрьском, Первомайском и Ленинском районах. Их планируют расселить до 2033 года. Постановления об этом опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

В Октябрьском районе снесут дома № 235 и 249 по улице Добролюбова и № 12 и 16 по улице Стофато. В Первомайском сносу подлежат дома № 4 и 8 на Бердском шоссе, а в Ленинском — дома № 10б, 10г и 16а на улице Горской.

По данным сайта «Реформа ЖКХ», дом на Добролюбова, 235 построили в 1961 году. Здание на Добролюбова, 249 возвели в 1959 году. Дом № 12 по улице Стофато построили в 1962 году, а здание № 16 — в 1960 году.

На Бердском шоссе дом № 4 возвели в 1955 году, а дом № 8 — в 1956 году. Дом № 10б по улице Горской возвели в 1953 году, здание № 10г — в 1961 году, а дом № 16а — в 1962 году.

Снос домов поручили департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Ранее в Новосибирске признали аварийными 3 дома. Они находятся в Первомайском и Железнодорожном районах.

Аварийный домСнос аварийного домаНовосибирск
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