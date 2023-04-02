Девять полувековых домов снесут в Новосибирске — где они расположены

В Новосибирске признали аварийными 9 домов, которые находятся в Октябрьском, Первомайском и Ленинском районах. Их планируют расселить до 2033 года. Постановления об этом опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».
В Октябрьском районе снесут дома
По данным сайта «Реформа ЖКХ», дом на Добролюбова, 235 построили в 1961 году. Здание на Добролюбова, 249 возвели в 1959 году. Дом
На Бердском шоссе дом
Снос домов поручили департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.
Ранее в Новосибирске признали аварийными 3 дома. Они находятся в Первомайском и Железнодорожном районах.