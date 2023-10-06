На крыше скандального общежития в Кировском районе начали работать строители — их не было два месяца

По документам Кировского районного суда, полный тезка мужчины был ответчиком в 2020 году по иску от мэрии города, в котором городская администрация просит признать объект собственника самовольной постройкой и обязать его снести. Тогда представители мэрии на суд не явились, а после администрация города сама отказалась от иска, из-за чего дело закрыли. Данные об адресе в решении суда не указаны. Журналист НГС направила запрос в мэрию города, чтобы узнать, почему ее представители не пришли в суд.



10 лет назад Кировский район был рекордсменом по числу подобных строек — разница лишь в том, что в них продавали дешевые квартиры-студии. Один из таких домов пытались снести несколько лет.

