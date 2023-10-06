На крыше скандального общежития в Кировском районе начали работать строители — их не было два месяца

В Новосибирске на крыше скандального общежития заметили рабочих. Два месяца назад, по словам жителей, стройку остановили, а делом заинтересовался Бастрыкин.
Как рассказала читательница НГС, сегодня строители закрыли половину крыши цветным материалом. При этом, по данным Кировского районного суда, рассматриваются два иска о самовольной постройке от мэрии и жителей по поводу стройки на улице Пригородной, 14. Жители уверяют, что работы остановили 2 августа.
НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, почему рабочие продолжают строительство.
Этим общежитием ранее заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал доложить о проверке строительства. Местные следователи проводили проверку в отношении должностных лиц администрации Кировского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). НГС побывал на стройке общежития для мигрантов, в тот момент рабочие трудились на крыше и заканчивали отделочные работы внутри. Местные жаловались в разные инстанции и даже направили письмо президенту России. После мэрия Новосибирска решила снести общежитие.
Согласно выписке из ЕГРН, участком на улице Пригородной владеет 62-летний Рашид Раджапович Низамутдинов, в его собственности земля числится с 26 января этого года (имя владельца Росреестр не скрыл — с марта 2023 года такое возможно только по его письменному заявлению).
По документам Кировского районного суда, полный тезка мужчины был ответчиком в 2020 году по иску от мэрии города, в котором городская администрация просит признать объект собственника самовольной постройкой и обязать его снести. Тогда представители мэрии на суд не явились, а после администрация города сама отказалась от иска, из-за чего дело закрыли. Данные об адресе в решении суда не указаны. Журналист НГС направила запрос в мэрию города, чтобы узнать, почему ее представители не пришли в суд.
10 лет назад Кировский район был рекордсменом по числу подобных строек — разница лишь в том, что в них продавали дешевые квартиры-студии. Один из таких домов пытались снести несколько лет.