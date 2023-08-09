Мэрия Новосибирска хочет снести общежитие для мигрантов в частном секторе

Решение об обращении в суд приняла комиссия по самовольным постройкам на территории города. Как объяснили в администрации Кировского района, о стройке узнали в феврале, тогда застройщик подал уведомление о своих планах. Проект рассмотрели и выдали уведомление о том, что дом соответствует параметрам и его можно возводить.

В июне сотрудники выехали на место стройки и заметили, что застройщик возводит трехэтажное здание.