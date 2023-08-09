Мэрия Новосибирска хочет снести общежитие для мигрантов в частном секторе

Мэрия Новосибирска вместе с жителями планирует снести общежитие для мигрантов на улице Пригородная, 14 в Кировском районе. Трехэтажное здание выросло среди частного сектора, а строители, по словам местных, угрожали им.
Этим общежитием заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал доложить о проверке строительства. Сейчас местные следователи проводят проверку в отношении должностных лиц администрации Кировского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). При этом строительство дома продолжается. НГС побывал на стройке общежития для мигрантов, в тот момент рабочие трудились на крыше и заканчивали отделочные работы внутри. Местные жаловались в разные инстанции и даже направили письмо президенту России.
Решение об обращении в суд приняла комиссия по самовольным постройкам на территории города. Как объяснили в администрации Кировского района, о стройке узнали в феврале, тогда застройщик подал уведомление о своих планах. Проект рассмотрели и выдали уведомление о том, что дом соответствует параметрам и его можно возводить.
В июне сотрудники выехали на место стройки и заметили, что застройщик возводит трехэтажное здание.
— На момент осмотра назначение выяснить было невозможно, объект не был завершен и не эксплуатировался. Объект строился в других габаритных размерах и, хоть и несущественно, но превышал установленный процент застройки земельного участка, — цитируют в пресс-центре мэрии слова главы администрации Кировского района Андрея Выходцева.
На комиссии решили, что дом на Пригородной, 14 построен с нарушениями, а у жителей есть опасения, что объект предназначен для гостиницы. Специалисты решили снести постройку или привести ее в соответствие с установленными требованиями — в такой формулировке может быть подано исковое заявление. По решению комиссии администрация Кировского района должна пойти в суд.
Жители в свою очередь высказались за снос дома, им предложили выступить истцами вместе с администрацией. Протокол комиссия подготовит в течение трех дней, после этого можно обращаться в суд.
Согласно выписке из ЕГРН, участком на улице Пригородной владеет 62-летний Рашид Раджапович Низамутдинов, в его собственности земля числится с 26 января этого года (имя владельца Росреестр не скрыл — с марта 2023 года такое возможно только по его письменному заявлению).
По документам Кировского районного суда, полный тезка мужчины был ответчиком в 2020 году по иску от мэрии города, в котором городская администрация просит признать объект собственника самовольной постройкой и обязать ее снести. Тогда представители мэрии на суд не явились, а после администрация города сама отказалась от иска, из-за чего дело закрыли. Данные об адресе в решении суда не указаны. Журналист НГС направила запрос в мэрию города, чтобы узнать, почему ее представители не пришли в суд.
10 лет назад Кировский район был рекордсменом по числу подобных строек — разница лишь в том, что в них продавали дешевые квартиры-студии. Один из таких домов пытались снести несколько лет.