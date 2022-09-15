Средняя цена за квадрат — до 135 тысяч: аналитики назвали районы Новосибирска с самыми дорогими квартирами
Цены на жилье в городе стали снижаться и потеряли за месяц 1%
Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» назвали районы Новосибирска с самыми высокими ценами на готовое жилье. При этом цены на него постепенно снижаются.
Как рассказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито» Сергей Хахулин, и в средней стоимости квартир, и в средней цене за квадрат лидирует Центральный район. По данным за август, средняя цена на жилье здесь составила 7,15 миллиона рублей, за квадратный метр — 135 тысяч рублей.
Второе и третье места распределились по-разному. Например, квартиры оказались дороже в Железнодорожном районе (в среднем 6 миллионов рублей за объект), а цена за квадрат выше в Заельцовском районе (117 тысяч рублей).
При этом Центральный район вошел в число подешевевших: стоимость квартир здесь за месяц снизилась на 0,7%, а за полгода — на 1,4%. Больше в цене потеряли только квартиры Ленинского района — 1,2%.
— Цены сначала росли, потом начали стагнировать. Сейчас мы видим, что средняя стоимость снизилась примерно на 1% за последний месяц, — сказал Сергей Хахулин. — Есть скидки: когда квартиру выставляют, закладывают какой-то процент на торг, но сейчас торг больше, чем раньше.
Он отметил, что дисконт в сделке составляет около 10%, при этом срок продажи квартиры по сравнению с прошлым годом вырос вдвое: если раньше он составлял
Сергей Хахулин также отметил, что спрос на готовые квартиры восстанавливается быстрее, несмотря на более высокие ставки по ипотеке, чем в новостройках.
— Во-первых, потому что это дешевле, во-вторых, потому что меньше рисков — это уже готовое жилье, и, в-третьих, примерно понятно, сколько будет стоить ремонт. Тогда как в новостройку вы сейчас инвестируете, а сдадут еще через год-два — сколько тогда будет стоить ремонт, никто не знает, — объяснил эксперт.
О тренде на снижение стоимости жилья эксперты говорили еще в июле — тогда скрытые скидки заметили у застройщиков. До сих пор, считает Сергей Хахулин, квартиры были переоценены.