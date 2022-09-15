Средняя цена за квадрат — до 135 тысяч: аналитики назвали районы Новосибирска с самыми дорогими квартирами

Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» назвали районы Новосибирска с самыми высокими ценами на готовое жилье. При этом цены на него постепенно снижаются.



Как рассказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито» Сергей Хахулин, и в средней стоимости квартир, и в средней цене за квадрат лидирует Центральный район. По данным за август, средняя цена на жилье здесь составила 7,15 миллиона рублей, за квадратный метр — 135 тысяч рублей.