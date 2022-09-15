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Средняя цена за квадрат — до 135 тысяч: аналитики назвали районы Новосибирска с самыми дорогими квартирами

Цены на жилье в городе стали снижаться и потеряли за месяц 1%

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Квартиры в центре — самые дорогие, хотя и дешевеют быстрее, чем в других районах

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Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» назвали районы Новосибирска с самыми высокими ценами на готовое жилье. При этом цены на него постепенно снижаются.

Как рассказал руководитель направления вторичной недвижимости «Авито» Сергей Хахулин, и в средней стоимости квартир, и в средней цене за квадрат лидирует Центральный район. По данным за август, средняя цена на жилье здесь составила 7,15 миллиона рублей, за квадратный метр — 135 тысяч рублей.

На графике представлена средняя стоимость квартир в Новосибирске в августе в сравнении с другими городами и страной в целом: Новосибирск выглядит гораздо более стабильным

На графике представлена средняя стоимость квартир в Новосибирске в августе в сравнении с другими городами и страной в целом: Новосибирск выглядит гораздо более стабильным

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Второе и третье места распределились по-разному. Например, квартиры оказались дороже в Железнодорожном районе (в среднем 6 миллионов рублей за объект), а цена за квадрат выше в Заельцовском районе (117 тысяч рублей).

При этом Центральный район вошел в число подешевевших: стоимость квартир здесь за месяц снизилась на 0,7%, а за полгода — на 1,4%. Больше в цене потеряли только квартиры Ленинского района — 1,2%.

Уровень цен за <nobr class="_">1 кв. м</nobr> жилья на вторичном рынке Новосибирска в августе <nobr class="_">2022 г.</nobr> по районам

Уровень цен за 1 кв. м жилья на вторичном рынке Новосибирска в августе 2022 г. по районам

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Средняя стоимость квартир в Новосибирске в августе <nobr class="_">2022 г.</nobr> по районам

Средняя стоимость квартир в Новосибирске в августе 2022 г. по районам

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— Цены сначала росли, потом начали стагнировать. Сейчас мы видим, что средняя стоимость снизилась примерно на 1% за последний месяц, — сказал Сергей Хахулин. — Есть скидки: когда квартиру выставляют, закладывают какой-то процент на торг, но сейчас торг больше, чем раньше.

Он отметил, что дисконт в сделке составляет около 10%, при этом срок продажи квартиры по сравнению с прошлым годом вырос вдвое: если раньше он составлял 2–3 месяца, сейчас — от 4 месяцев.

Сергей Хахулин также отметил, что спрос на готовые квартиры восстанавливается быстрее, несмотря на более высокие ставки по ипотеке, чем в новостройках.

— Во-первых, потому что это дешевле, во-вторых, потому что меньше рисков — это уже готовое жилье, и, в-третьих, примерно понятно, сколько будет стоить ремонт. Тогда как в новостройку вы сейчас инвестируете, а сдадут еще через год-два — сколько тогда будет стоить ремонт, никто не знает, — объяснил эксперт.

О тренде на снижение стоимости жилья эксперты говорили еще в июле — тогда скрытые скидки заметили у застройщиков. До сих пор, считает Сергей Хахулин, квартиры были переоценены.

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АвитоАналитикаСтоимость жильяВторичный рынок недвижимости
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