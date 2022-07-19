В Новосибирске начали дешеветь квартиры — как застройщики «прячут» скидки до 500 тысяч и что будет дальше

Таких бешеных качелей на рынке жилья, как в первом полугодии 2022 года, в Новосибирске не было уже давно. С начала спецоперации на территории Украины он пережил и почти полную остановку сделок, и массовый уход продавцов, и беспрецедентное повышение ставок по ипотеке.



К концу июня, по наблюдениям «Жилфонда», продавцы вернулись на рынок: первый летний месяц отметился резким ростом числа вариантов в продаже. По сравнению с концом февраля объём предложения на вторичном рынке только на сайте «Домклик» вырос на 53%, а относительно конца мая — на 8,2%, рассказала брокер «Жилфонда» Ольга Прушковская. Это, в свою очередь, привело к небольшому снижению цен на готовые квартиры — на 3,9%. Его эксперты ожидали ещё весной.