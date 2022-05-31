Первый новосибирец получил ипотеку для айтишников — он купил 100-метровую квартиру под 4%
Оформить дешевый кредит сможет специалист только с очень большой зарплатой — банки уже получили сотни заявок
В Новосибирске в конце мая выдали первую IT-ипотеку. Главное отличие новой льготной программы от остальных — высокий, выше среднего, доход заемщика. Если раньше дешевые кредиты предлагали тем, кому не по карману жилье без них, то теперь таким образом государство рассчитывает удержать в стране тех, кто много зарабатывает, причем непременно в сфере IT. Кто получил первую IT-ипотеку в Новосибирске и какую квартиру купил, как работает программа и кто подходит под ее условия — в материале НГС.
Первый пошел — за ипотекой
25 мая компания «Брусника» сообщила, что первую в Новосибирске IT-ипотеку оформили на жилье в микрорайоне «Европейский берег». Это оказалась квартира площадью 99,6 к
— Выбор пал на эту просторную планировку благодаря выгодным условиям покупки, — подчеркнула пресс-служба компании в официальном канале «Брусника. Говорит и показывает».
Виталий, счастливый обладатель дешевого кредита и строящейся квартиры, рассказал журналисту НГС, что оформил кредит через застройщика по ставке 4,24% годовых в Банке ДОМ.РФ. Виталий работает в компании, которая занимается разработкой ПО в сфере телекоммуникаций, на позиции ведущего инженера-программиста.
— Мысль о том, что придется покупать квартиру побольше, сопровождала меня с момента покупки моей первой квартиры (однокомнатной студии) в 2017 году. Однако до выплаты ипотеки по ней в 2021 году это было лишь планом на отдаленное будущее, — рассказал он. — После я начал формировать финансовую подушку, но всерьез о приобретении нового жилья так и не задумывался, особенно принимая во внимание рост цен на жилье в 2021 году. Услышав о параметрах разрабатываемой программы, я решил просмотреть существующие предложения на рынке. После сходил на экскурсию к застройщику и принял решение забронировать один из вариантов.
По словам Виталия, квартиру он искал по месту и планировке, обращая внимание на парковки и кладовки — по планам «относительно будущей семьи». Срок кредита он выбрал максимальный — 30 лет, с ежемесячным платежом почти 44 тысячи рублей.
— В любом случае я допускаю возможность внесения досрочных платежей, а большой срок дает комфортный минимальный платеж, — объяснил Виталий.
Ипотека для богатых
Льготную ипотечную программу, которая позволит остановить утечку ценных IT-кадров из России, в правительстве обсуждали давно. К 30 апреля уже было готово постановление с новой ипотечной программой, и 4 мая правительство РФ заявило о запуске программы, а к концу месяца к программе подключились крупные банки: Сбербанк, ВТБ, «Открытие» и несколько других.
По условиям программы, ипотеку предоставят сотруднику компании, аккредитованной Минцифры. Сегодня в официальном перечне ведомства более 26 тысяч таких компаний (впрочем, около полутора тысяч аккредитаций аннулированы), в Новосибирской области — всего 665. Среди них есть и известные бренды, вроде S7 (одно из подразделений оформлено как отдельная IT-компания), 2GIS, «Золотой Короны», «Алавара», «Жилфонда», а также есть несколько институтов СО РАН. 23 мая СМИ сообщили, что ДОМ.РФ направил в банки список из почти 9 тысяч компаний, сотрудники которых могут оформить новую ипотеку, сколько из них новосибирских — неизвестно.
Портрет заемщика для льготной ипотеки нетривиальный. Ему должно быть от 22 до 44 лет включительно, и он должен очень неплохо зарабатывать: для города-миллионника (в число которых входит и Новосибирск) минимальное ограничение установлено в 150 тысяч рублей в месяц, для регионов, где живет менее 1 миллиона человек, — в 100 тысяч рублей.
На стоимость жилья численность населения тоже влияет. Например, в Москве и Новосибирске можно купить квартиру стоимостью до 18 миллионов рублей, в не-мегаполисах — до 9 миллионов. Жилье по программе учитывается только от застройщика, готовое или строящееся: подходят и квартира, и дом в организованном поселке. Кроме того, можно потратить ипотеку на строительство по договору подряда и на земельный участок для дома.
При этом программа не рассчитана на жилье на вторичном рынке и, по крайней мере пока, на рефинансирование. С другими льготными программами IT-ипотека тоже не совмещается, зато в нее можно вложить материнский капитал и покрыть им первоначальный взнос, который составляет 15% от суммы кредита.
Есть и нюансы. Например, нельзя взять ипотеку и кардинально сменить место работы. Чтобы оставить за собой ставку до 5%, придется в течение 3 месяцев найти место в другой компании из списка Минцифры. Если не получится, ставка вырастет. На готовые и строящиеся квартиры и дома от застройщика — на уровень ключевой ставки плюс 2,5%, на остальные виды недвижимости — на уровень ключевой ставки плюс 4,5%. Сегодня эти значения составят 13,5% и 15,5% соответственно. Такое изменение будет весьма болезненным, учитывая, что сегодня базовые ипотечные ставки приблизились к 10%.
Другой нюанс: как и всё хорошее, льготная ипотека конечна. Пока она ограничена концом 2024 года. За это время правительство рассчитывает выдать около 50 тысяч льготных кредитов на сумму порядка 240 миллиардов рублей.
100 миллионов за специалиста
Крупнейшие банки принимают заявки с 20-х чисел мая, условия в них варьируются. Например, в Сбербанке рассказали, что предлагают максимальную ставку — 5% годовых или 4,7%, если при оформлении использовать сервис электронной регистрации сделки. Такие же условия в ВТБ, в банке «Открытие» о скидке при использовании электронной регистрации не сообщили.
Сбербанк только в Новосибирской области с момента запуска программы 25 мая получил 109 заявок. В банке «Открытие» пока получили только одну заявку в Новосибирске и еще рассматривают ее, но успели выдать такой кредит в Уфе. Первую IT-ипотеку выдал и ВТБ — в Тюмени.
— На текущий момент у нас на рассмотрении находятся заявки на сумму порядка 100 миллионов рублей от IT-специалистов, проживающих в Новосибирской области, — рассказал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин, добавив, что новая программа позволит «поддержать молодых специалистов IT-отрасли в решении квартирного вопроса, предоставляя возможность уверенно планировать свое профессиональное развитие».
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Предыдущая льготная ипотека вызвала ажиотаж среди новосибирцев: в «сельскую ипотеку» под 3% годовых предлагали купить жилье за пределами города. В число вариантов попали и высотки, и относительно престижные жилые комплексы. Впрочем, уже через полгода новосибирцы стали рассказывать о множестве подводных камней дешевой программы.
Другой мерой поддержки стала подешевевшая ипотека на новостройки: в разгар пандемии ставки на них рухнули до 6,5% годовых, а с учетом субсидий от застройщиков — еще ниже. Впрочем, в этом году льготная ставка выросла вдвое.