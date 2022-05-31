Первый новосибирец получил ипотеку для айтишников — он купил 100-метровую квартиру под 4%

25 мая компания «Брусника» сообщила, что первую в Новосибирске IT-ипотеку оформили на жилье в микрорайоне «Европейский берег». Это оказалась квартира площадью 99,6 к в. м с тремя спальнями — по информации сайта застройщика, аналогичную можно купить за 11,5 миллионов рублей.



— Выбор пал на эту просторную планировку благодаря выгодным условиям покупки, — подчеркнула пресс-служба компании в официальном канале «Брусника. Говорит и показывает».



Виталий, счастливый обладатель дешевого кредита и строящейся квартиры, рассказал журналисту НГС, что оформил кредит через застройщика по ставке 4,24% годовых в Банке ДОМ.РФ. Виталий работает в компании, которая занимается разработкой ПО в сфере телекоммуникаций, на позиции ведущего инженера-программиста.

