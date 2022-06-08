Сейчас или через полгода? Когда выгоднее взять ипотеку в России

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров считает, что в некоторых жизненных обстоятельствах можно и не дожидаться самых выгодных цен, а брать интересующий объект здесь и сейчас. Кроме того, прямо сейчас купить жилье можно в том случае, если застройщики предлагают скидку в 15–20% к реальной рыночной цене — смысла ждать более выгодных условий в таком случае нет. Во всех остальных случаях же с ипотекой можно подождать, и желательно не меньше чем полгода.

— Если есть возможность отложить покупку жилья на 6–12 месяцев, то в этом случае с высокой вероятностью удастся приобрести тот же объект недвижимости дешевле текущих цен на 15–20%. Подобный ориентир просадки стоимости квадратного метра справедлив для всех классов жилой недвижимости, начиная от эконома и заканчивая бизнес-классом, — пояснил аналитик. — Мы уже наблюдаем начало существенного спада. В мае цены на жилую недвижимость в среднем снизились на 0,7–1%, что после двух лет безостановочного роста является очень значимым и ярким сигналом к высоко вероятной смене тенденции на рынке жилья России.