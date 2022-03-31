Почему клиентам Сбербанка отказывают в уже одобренных ипотеках

Клиенты Сбербанка рассказывают про отказы по уже одобренным заявкам на ипотеку. О том, что сделок не будет, их проинформировали СМС-сообщениями. Разбираемся, что происходит и к чему готовиться тем, кто планирует приобрести недвижимость.
Срок одобрения истек на месяц раньше
Переехавший с семьей на юг России челябинец Игорь Афинкеев (имя и фамилия собеседника изменены по его просьбе. — Прим. ред.) рассказал, что его семья присматривала там дом с лета прошлого года. Пока выбирали варианты, подходящие под льготные условия, им успели поднять процент по одобренной ипотеке, а потом и вовсе отказали в кредите.
— 15 февраля нам одобрили «семейную ипотеку» под 4,7%. Но там много условий: недвижимость должна быть куплена не у частника, а у ООО, и оно должно быть в числе аккредитованных застройщиков. Мы искали варианты, чтобы они подошли под эти условия. Но
Сделка должна была состояться
— А на следующем одобрении процент может быть уже выше, — предполагает наш собеседник.
Такие случаи — по всей стране
На форумах ипотечников и риелторов о многих подобных случаях сообщают из разных регионов. Люди также рассказывают, что им написали, что срок истек.
Некоторым клиентам пришло следующее разъяснение от банка:
— Заявки с положительным решением были закрыты банком в одностороннем порядке. Причины закрытия заявки с одобренным решением банком клиенту не разглашаются. Вам доступно оформление новой заявки на получение ипотечного кредита с актуальной процентной ставкой.
Какими будут новые условия по ипотеке, пользователям не сообщили, но, скорее всего, не менее 12% годовых, которые недавно утвердили для льготной ипотеки, предполагают участники форумов.
В Сбербанке объяснили, почему отказали клиентам в заранее одобренных ипотечных займах, и сослались на повышение ставок, произошедшее 1 марта.
— С 1 марта Сбербанк изменил ставки по ипотечным кредитам. При этом в период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости, — сообщили в пресс-службе финансовой организации. — Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка.
В Сбере также сообщили, что клиенты знали о возможном аннулировании одобренных заявок на ипотеку. По сообщению кредитного учреждения, потенциальных заемщиков извещали о том, что срок действия документов сокращен со стандартных трех месяцев до одного:
— Сбер заранее предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок — 30 дней. Банк действовал в рамках ранее определенных условий: в течение всего марта клиенты получали ипотеку по ранее одобренным ставкам, — говорится в комментарии. — Другие участники рынка изменили условия ставок по ипотеке намного раньше. Теперь клиентам доступна ипотека на рыночных условиях, а также льготные ставки по государственным программам поддержки ипотеки.
Ипотечная арифметика
Повышение ставок, разумеется, в корне меняет ситуацию для заемщиков. Поднятие ставки по той же льготной ипотеке с 7 до 12% очень сильно снижает ее эффективность. Во-первых, банку придется отдать чуть ли не вдвое больше, чем брал человек в кредит. Во-вторых, в первые месяцы клиент будет платить преимущественно проценты. В-третьих, ежемесячный платеж увеличивается в полтора раза.
Для наглядности рассмотрим ситуацию, когда семья берет на льготных условиях обычную «двушку», сумма ипотеки —
«Где мы наберем оптимистов?!»
Ипотечные брокеры отмечают, что за последний месяц банки стали более разборчивы, повышают процент при любой возможности: если у клиента была испорчена кредитная история, если первоначальный взнос меньше 20% от стоимости квартиры, если место работы вызывает вопросы.
— Лично у меня пять клиентов не успели выйти на сделки в тот момент, когда у них уже были одобрения, — рассказывает ипотечный брокер Кирилл Павлов. — Им пересчитали, повысили ставки. Ряд клиентов отказались от сделок, ряд — решили искать наличные средства. Квартиры были заавансированы и подписаны договоры задатка, то есть мало того что сделки сорвались, так еще с убытком для людей.
Если льготная ипотека выросла до 12%, то обычную сейчас дают под
— Даже если рассматривать ипотеку с господдержкой под 12%, это практически заградительная ставка, — считает Иван Федяков. — Кто-то может сказать, что такие ставки были и в прошлом. Да, это так, но тогда и цены на недвижимость были в полтора-два раза ниже, чем сейчас. То есть произошло одновременно два события, которые будут сдерживать потребителей. Многие и до этого пересматривали свое желание покупать квартиру. А теперь я не знаю, где мы наберем оптимистов, которые будут покупать дорогое жилье, еще и с такими процентами по ипотеке. Что значат 12% годовых? Это значит, что за
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Ситуация изменится, уверен Иван Федяков, только если цена на недвижимость упадет или если процент по ипотеке станет гораздо ниже.
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