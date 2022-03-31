Почему клиентам Сбербанка отказывают в уже одобренных ипотеках

— 15 февраля нам одобрили «семейную ипотеку» под 4,7%. Но там много условий: недвижимость должна быть куплена не у частника, а у ООО, и оно должно быть в числе аккредитованных застройщиков. Мы искали варианты, чтобы они подошли под эти условия. Но 27 февраля нам пришло сообщение, что срок одобрения истекает 27 марта , хотя раньше он был до 24 апреля , — говорит Игорь. — Мы начали торопиться. Дом, который нам нравится, — у частного лица. Мы заявили этот объект, условия сделки тут же пересчитали и подняли процент до 10,6%. Мы решили, что это всё равно нормально, решили брать. Но вскоре получили СМС, что срок действия одобрения истек, и заявка со всеми документами просто исчезла из личного кабинета в «Домклике».

Сделка должна была состояться 31 марта : ее уже подтвердили в банке, но что теперь будет с заявкой, пока непонятно.

— А на следующем одобрении процент может быть уже выше, — предполагает наш собеседник.

Такие случаи — по всей стране

На форумах ипотечников и риелторов о многих подобных случаях сообщают из разных регионов. Люди также рассказывают, что им написали, что срок истек.