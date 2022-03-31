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Почему клиентам Сбербанка отказывают в уже одобренных ипотеках

И к чему готовиться тем, кто планировал в обозримом будущем приобрести жилье

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Сбер сообщил, что заранее предупредил клиентов, что срок одобренных заявок — 30 дней

Сбер сообщил, что заранее предупредил клиентов, что срок одобренных заявок — 30 дней

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Клиенты Сбербанка рассказывают про отказы по уже одобренным заявкам на ипотеку. О том, что сделок не будет, их проинформировали СМС-сообщениями. Разбираемся, что происходит и к чему готовиться тем, кто планирует приобрести недвижимость.

Срок одобрения истек на месяц раньше

Переехавший с семьей на юг России челябинец Игорь Афинкеев (имя и фамилия собеседника изменены по его просьбе. — Прим. ред.) рассказал, что его семья присматривала там дом с лета прошлого года. Пока выбирали варианты, подходящие под льготные условия, им успели поднять процент по одобренной ипотеке, а потом и вовсе отказали в кредите.

— 15 февраля нам одобрили «семейную ипотеку» под 4,7%. Но там много условий: недвижимость должна быть куплена не у частника, а у ООО, и оно должно быть в числе аккредитованных застройщиков. Мы искали варианты, чтобы они подошли под эти условия. Но 27 февраля нам пришло сообщение, что срок одобрения истекает 27 марта, хотя раньше он был до 24 апреля, — говорит Игорь. — Мы начали торопиться. Дом, который нам нравится, — у частного лица. Мы заявили этот объект, условия сделки тут же пересчитали и подняли процент до 10,6%. Мы решили, что это всё равно нормально, решили брать. Но вскоре получили СМС, что срок действия одобрения истек, и заявка со всеми документами просто исчезла из личного кабинета в «Домклике».

Сделка должна была состояться 31 марта: ее уже подтвердили в банке, но что теперь будет с заявкой, пока непонятно.

— А на следующем одобрении процент может быть уже выше, — предполагает наш собеседник.

Такие случаи — по всей стране

На форумах ипотечников и риелторов о многих подобных случаях сообщают из разных регионов. Люди также рассказывают, что им написали, что срок истек.

Некоторым клиентам пришло следующее разъяснение от банка:

— Заявки с положительным решением были закрыты банком в одностороннем порядке. Причины закрытия заявки с одобренным решением банком клиенту не разглашаются. Вам доступно оформление новой заявки на получение ипотечного кредита с актуальной процентной ставкой.

Какими будут новые условия по ипотеке, пользователям не сообщили, но, скорее всего, не менее 12% годовых, которые недавно утвердили для льготной ипотеки, предполагают участники форумов.

В Сбербанке объяснили, почему отказали клиентам в заранее одобренных ипотечных займах, и сослались на повышение ставок, произошедшее 1 марта.

— С 1 марта Сбербанк изменил ставки по ипотечным кредитам. При этом в период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости, — сообщили в пресс-службе финансовой организации. — Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка.

В Сбере также сообщили, что клиенты знали о возможном аннулировании одобренных заявок на ипотеку. По сообщению кредитного учреждения, потенциальных заемщиков извещали о том, что срок действия документов сокращен со стандартных трех месяцев до одного:

— Сбер заранее предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок — 30 дней. Банк действовал в рамках ранее определенных условий: в течение всего марта клиенты получали ипотеку по ранее одобренным ставкам, — говорится в комментарии. — Другие участники рынка изменили условия ставок по ипотеке намного раньше. Теперь клиентам доступна ипотека на рыночных условиях, а также льготные ставки по государственным программам поддержки ипотеки.

Ипотечная арифметика

Повышение ставок, разумеется, в корне меняет ситуацию для заемщиков. Поднятие ставки по той же льготной ипотеке с 7 до 12% очень сильно снижает ее эффективность. Во-первых, банку придется отдать чуть ли не вдвое больше, чем брал человек в кредит. Во-вторых, в первые месяцы клиент будет платить преимущественно проценты. В-третьих, ежемесячный платеж увеличивается в полтора раза.

Для наглядности рассмотрим ситуацию, когда семья берет на льготных условиях обычную «двушку», сумма ипотеки — 3 миллиона рублей: вместо 23 тысяч в месяц (при старых 7% годовых) придется платить 33 тысячи (при 12%), из них большая часть — уплата процентов (30 тысяч рублей). Итоговая переплата по кредиту была 2,6 миллиона, а стала 4,9 миллиона рублей.

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«Где мы наберем оптимистов?!»

Ипотечные брокеры отмечают, что за последний месяц банки стали более разборчивы, повышают процент при любой возможности: если у клиента была испорчена кредитная история, если первоначальный взнос меньше 20% от стоимости квартиры, если место работы вызывает вопросы.

— Лично у меня пять клиентов не успели выйти на сделки в тот момент, когда у них уже были одобрения, — рассказывает ипотечный брокер Кирилл Павлов. — Им пересчитали, повысили ставки. Ряд клиентов отказались от сделок, ряд — решили искать наличные средства. Квартиры были заавансированы и подписаны договоры задатка, то есть мало того что сделки сорвались, так еще с убытком для людей.

Если льготная ипотека выросла до 12%, то обычную сейчас дают под 21–24%. Из-за этого общий объем выдачи ипотеки в России сократится в 2022 году на 30–40%, считает гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

— Даже если рассматривать ипотеку с господдержкой под 12%, это практически заградительная ставка, — считает Иван Федяков. — Кто-то может сказать, что такие ставки были и в прошлом. Да, это так, но тогда и цены на недвижимость были в полтора-два раза ниже, чем сейчас. То есть произошло одновременно два события, которые будут сдерживать потребителей. Многие и до этого пересматривали свое желание покупать квартиру. А теперь я не знаю, где мы наберем оптимистов, которые будут покупать дорогое жилье, еще и с такими процентами по ипотеке. Что значат 12% годовых? Это значит, что за 15 лет нужно будет отдать две стоимости квартиры.

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Ситуация изменится, уверен Иван Федяков, только если цена на недвижимость упадет или если процент по ипотеке станет гораздо ниже.

На днях мы рассказывали о том, как изменились условия по льготной ипотеке.

Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость, чтобы сохранить сбережения, разбирались в этом материале.

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