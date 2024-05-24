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Мэр назначил нового начальника управления

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Политика Мэр Новосибирска выбрал нового начальника для планирования своих дней

Мэр Новосибирска выбрал нового начальника для планирования своих дней

Наталья Шарова вступила в должность 17 мая

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Ранее управление возглавляла Анна Миронова

Мэр Новосибирска назначил нового начальника управления по организационному обеспечению деятельности главы города. Им стала Наталья Шарова.

Информацию о том, что Наталья Брониславовна Шарова стала новым руководителем подтвердил НГС начальник департамента информационной политики Михаил Столяров. Чиновница вступила в должность с 17 мая. Начальница будет заниматься планированием деятельности главы города, организовывать поездки мэра и так далее.

Наталье Шаровой сейчас 40 лет, она окончила экономический факультет Сибирской академии государственной службы.

Ранее должность занимала Анна Миронова, она пришла в мэрию вместе с Анатолием Локтем и проработала в администрации примерно 10 лет.

Сейчас мэр Новосибирска активно обновляет команду, из администрации уходит Анна Терешкова, а 8 мая уволился начальник департамента земельных отношений, до этого еще два начальника организации муниципальной работы: Сергей Кудрявцев и Анна Миронова. Также пост решил покинуть глава Центрального округа Новосибирска, Сергей Канунников сообщил, что уходит на пенсию. Со своей должности ушел и Александр Горнштейн, возглавлявший департамент связи и информатизации. 23 мая стало известно об увольнении начальника департамента потребительского рынка Виталия Витухина.

Новые назначения в команде мэра также есть, например, Евгений Попантонопуло стал вице-мэром Новосибирска и занял место Артема Скатова, а место другого вице-мэра — Геннадия Захарова досталось заместителю министра промышленности области Максим Останин. Пост начальника департамента организационно-контрольной работы заняла помощница Кудрявцева из правительства Ксения Антонова. Вчера на должность начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии назначили прокурора и бывшего главного следователя Бердска Сергея Копырина.

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