«Вернусь в свой бизнес»: начальник департамента потребительского рынка уходит из новосибирской мэрии

Последний рабочий день Витухина в должности чиновника будет 5 июня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин 5 июня уходит из новосибирской мэрии. Информацию об этом НГС подтвердил он сам.



— Увольняюсь по собственному желанию. С превеликим удовольствием вернусь в свой собственный бизнес, никакого метания у меня нет. Теперь новая команда работает, им открыты все пути, то, что мы не доделали, будут доделывать, — объяснил Виталий Витухин.

В политику Витухин возвращаться пока не планирует, говорит, что помог, чем мог предпринимателем и промышленникам, сейчас же хочет сконцентрироваться на своем бизнесе.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», Витухин владеет несколькими компаниями, самая крупная — новосибирский ювелирный завод «Адалит» с чистой прибылью в 151 тысячу рублей.

Виталий Геннадьевич Витухин родился в 1967 году в Новосибирске, окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «инженер-механик», в 2009 году — Сибирскую академию государственной службы. С 1985 по 1987 годы служил в Вооружённых силах СССР. Он работал в МП «Экзотиктур», НПЦ «Адалит», ООО «Ювелирный центр «Адалит-96».

С 2015 по 2021 годы Витухин был заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, после стал начальником департамента.

Недавно стало известно, что мэрия разрешила Витухину реконструировать двухэтажный магазин возле дома на Ватутина, 27.