«Вернусь в свой бизнес»: начальник департамента потребительского рынка уходит из новосибирской мэрии

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин 5 июня уходит из новосибирской мэрии. Информацию об этом НГС подтвердил он сам.
— Увольняюсь по собственному желанию. С превеликим удовольствием вернусь в свой собственный бизнес, никакого метания у меня нет. Теперь новая команда работает, им открыты все пути, то, что мы не доделали, будут доделывать, — объяснил Виталий Витухин.
В политику Витухин возвращаться пока не планирует, говорит, что помог, чем мог предпринимателем и промышленникам, сейчас же хочет сконцентрироваться на своем бизнесе.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», Витухин владеет несколькими компаниями, самая крупная — новосибирский ювелирный завод «Адалит» с чистой прибылью в 151 тысячу рублей.
Виталий Геннадьевич Витухин родился в 1967 году в Новосибирске, окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «инженер-механик», в 2009 году — Сибирскую академию государственной службы. С 1985 по 1987 годы служил в Вооружённых силах СССР. Он работал в МП «Экзотиктур», НПЦ «Адалит», ООО «Ювелирный центр «Адалит-96».
С 2015 по 2021 годы Витухин был заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, после стал начальником департамента.
Недавно стало известно, что мэрия разрешила Витухину реконструировать двухэтажный магазин возле дома на Ватутина, 27.
Из мэрии уходит и Анна Терешкова, она написала об этом в своем телеграм-канале. Сейчас новый мэр активно меняет команду. Например, 8 мая он уволил начальника департамента земельных отношений, а до этого еще двух начальников организации муниципальной работы: Сергея Кудрявцева и Анну Миронову. Также пост решил покинуть глава Центрального округа Новосибирска, Сергей Канунников сообщил, что уходит на пенсию. Со своей должности ушел и Александр Горнштейн, возглавлявший департамент связи и информатизации.
Новые назначения в команде мэра также есть, например, Евгений Попантонопуло стал вице-мэром Новосибирска и занял место Артема Скатова, а место другого вице-мэра — Геннадия Захарова досталось заместителю министра промышленности области Максим Останин. Пост начальника департамента организационно-контрольной работы заняла помощница Кудрявцева из правительства Ксения Антонова.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.