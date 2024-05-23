Следователь по делу о «бердском маньяке» получил работу в мэрии Новосибирска

Прокурор и бывший главный следователь Бердска Сергей Копырин возглавил департамент правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска. Распоряжение об этом подписал мэр Максим Кудрявцев.
Сергей Копырин к работе приступил сегодня, 23 мая, сообщает пресс-центр мэрии. Он родился в 1981 году в Новосибирске, в 2002 окончил Омскую академию Министерства внутренних дел РФ по специальности «юриспруденция», в 2007 году — магистратуру Томского государственного университета по направлению «юриспруденция».
До назначения на должность Копырин работал в правоохранительных структурах, в том числе, заместителем прокурора, был главным следователем Бердска. С 2021 года — прокурор, старший прокурор отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Западно-Сибирской транспортной прокуратуры города Новосибирска.
Копырин известен тем, что в начале 2000-х расследовал дело о «бердском маньяке», в итоге преступника приговорили к пожизненному сроку. Также отдел, который возглавлял Копырин, расследовал дело против мэра Бердска Ильи Потапова. В 2015 году Потапов на 10 лет осужден за взяточничество и коррупцию.
В декабре 2015 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уволил Копырина с должности главы Бердского следственного отдела. По данным издания «Курьер.Среда.Бердск», главного следователя Бердска отправили в отставку в связи с «нарушением присяги сотрудника СКР». Но Сергей Копырин тогда сумел через суд добиться того, чтобы его вернули на прежнюю должность. Похожая ситуация произошла в 2018 году, Копырина уволили за некие нарушения, он смог засудить начальство.
Ранее департамент, куда сейчас назначен Копырин, возглавляла Маргарита Маслова, она уволилась 16 мая. Сегодня Виталий Витухин рассказал, что уходит с должности начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 5 июня.
Сейчас мэр Новосибирска активно обновляет команду, из администрации уходит Анна Терешкова, а 8 мая уволился начальник департамента земельных отношений, до этого еще два начальника организации муниципальной работы: Сергей Кудрявцев и Анна Миронова. Также пост решил покинуть глава Центрального округа Новосибирска, Сергей Канунников сообщил, что уходит на пенсию. Со своей должности ушел и Александр Горнштейн, возглавлявший департамент связи и информатизации.
Новые назначения в команде мэра также есть, например, Евгений Попантонопуло стал вице-мэром Новосибирска и занял место Артема Скатова, а место другого вице-мэра — Геннадия Захарова досталось заместителю министра промышленности области Максим Останин. Пост начальника департамента организационно-контрольной работы заняла помощница Кудрявцева из правительства Ксения Антонова.
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