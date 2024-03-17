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Политика Выборы президента — 2024 фоторепортаж

Бык, ёж, шут и Дед Мороз: в каких костюмах приходили новосибирцы на выборы президента — 10 фото

Смотрим самые необычные наряды жителей города и региона

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На фото Дед Мороз, правда, казахский. Скоро наступит праздник Наурыз (Навруз), поэтому на участок в Карасукском районе пришел Кыдыр-Ата (Дед Мороз)

Последний день выборов президента Российской Федерации завершился в Новосибирской области, все участки закрылись совсем недавно, теперь комиссия начнет считать голоса. В этом году дни голосования совпали с Масленицей, жители приходили на участки в народных костюмах, пели песни и танцевали. Одни наряжались довольно странно, например, пришел казахский Дед Мороз, а «Сибирская Круэлла» встала в планку около кабинок для голосования. НГС собрал необычные костюмы новосибирцев в одном материале. Смотрите фотографии и ваше настроение точно поднимется.

Блогер Ольга Платонова выбрала необычный наряд: розовая шапка-ушанка, яркая жилетка, рубашка, воздушная юбка и ботфорты на шпильке в цвете металлик. Избиратели и члены комиссии удивились, мы сами видели
Не забыла «Сибирская Круэлла» и постоять в планке около избирательных кабинок. Так она популяризирует здоровый образ жизни, где и с кем Ольга только не стояла в планке
Избиратели приходили после Масленичных гуляний, все как надо, даже солнце есть
Приходили и в костюме шута, и в наряде яркой барышни
С собой приносили даже блины, так голосовать и правда приятнее
Необычно на участке было увидеть и жениха с невестой. Гражданский долг исполнили полностью: и в ЗАГСе расписались, и президента выбрали
Бык и ёж тоже не забыли проголосовать
Были и прекрасные дамы в народных костюмах и кокошниках
И снова Масленица, избиратели прекрасно подготовились к празднику

Не забывайте, НГС следит за тем, как проходят выборы в режиме онлайн, читайте нашу трансляцию и делитесь впечатлениям от трехдневного голосования.

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Костюм Наряд Масленица Выборы Голосование Выборы президента - 2024
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