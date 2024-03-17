Бык, ёж, шут и Дед Мороз: в каких костюмах приходили новосибирцы на выборы президента — 10 фото

Последний день выборов президента Российской Федерации завершился в Новосибирской области, все участки закрылись совсем недавно, теперь комиссия начнет считать голоса. В этом году дни голосования совпали с Масленицей, жители приходили на участки в народных костюмах, пели песни и танцевали. Одни наряжались довольно странно, например, пришел казахский Дед Мороз, а «Сибирская Круэлла» встала в планку около кабинок для голосования. НГС собрал необычные костюмы новосибирцев в одном материале. Смотрите фотографии и ваше настроение точно поднимется.