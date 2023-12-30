Жертва обстоятельств: как Локоть пришел к власти и что будет после его ухода — мнение обозревателя НГС

В общем, предъявлять Анатолию Евгеньевичу сейчас задним числом претензии, конечно, можно, но какой теперь в этом толк. Человек оказался мэром в непростое время в результате стечения обстоятельств и постарался оставить после себя в городской истории пусть не глубокий след, но хотя бы яркие воспоминания. Журналисты любили его за то, что редкое мероприятие с участием мэра обходилось без какой-то яркой фразы или жеста, которые могли сделать материал о рутинном мероприятии живее и человечней. И пусть от некоторых этих фраз Локтю, может быть, не раз икалось, но они действительно создавали ощущение, что ты имеешь дело с живым человеком. Который думает, чувствует. Ну и может чего-то ляпнуть в запале, конечно, — с кем не бывает.