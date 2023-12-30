Жертва обстоятельств: как Локоть пришел к власти и что будет после его ухода — мнение обозревателя НГС

Уход Анатолия Локтя с поста новосибирского мэра стал настоящей сенсацией. Подобные резкие решения для современной российской политической системы весьма нехарактерны. Обозреватель НГС, который помнит приход к власти не только самого Локтя, но и его предшественника, однако, считает, что покинувший свой пост новосибирский градоначальник, оказался там в результате стечения обстоятельств. Сейчас обстоятельства просто изменились — и всё. Своё мнение Стас Соколов сформулировал в колонке, публикуем ее от первого лица.
Анатолий Локоть ушел с поста градоначальника так же неожиданно, как на нём появился. Сегодня уже как-то позабылось (всё-таки прошло почти 10 лет), что мэром Новосибирск этот на тот момент партийный функционер КПРФ стал в результате стечения обстоятельств.
В 2014 году над тогда ещё губернатором Новосибирской области Виталием Юрченко сгустились тучи. Формальные претензии касались выделения земельных участков, но, как считали в новосибирском бомонде, Юрченко пал жертвой личного конфликта с высокопоставленным столичным чиновником. Президент Путин отправил губернатора в отставку «в связи с утратой доверия», и на его место пришлось срочно искать замену. Этой заменой естественным образом стал мэр Новосибирска Владимир Городецкий, у которого действительно были и большой управленческий опыт, и личная известность.
Чего у Городецкого не было, так это готового преемника, способного не просто взять в руки текущее управление городом, но и выиграть выборы. Местные функционеры «Единой России» (а кто ещё должен был заниматься этими вопросами?) успели уже как-то расслабиться, привыкнуть к тому, что одобренный в Москве кандидат побеждает по определению, достаточно просто изобразить некоторую активность. Но выставленный на замену заместитель Городецкого Владимир Знатков оказался не вполне готов к публичной деятельности — в нём не было ни харизмы, ни личного обаяния. На его фоне молодой, режущий правду-матку кандидат от крупнейшей оппозиционной партии выглядел если не лучшим вариантом, то хотя бы давал какую-то надежду на изменения.
Будь явка повыше (массовый избиратель готов голосовать за начальство, даже не зная имени кандидата), Локоть бы занял почётное второе место, как, по всей видимости, и планировал. Но на участки пришли чуть больше 30% избирателей, которые позволили кандидату-коммунисту выиграть выборы, набрав 43,75 % (против 39,57 % у Знаткова). Так человек, который до этого не занимался ничем, кроме не предполагающего особенной ответственности (по крайней мере материальной) партийного администрирования и публичных обличений власти, стал частью этой власти сам.
Оказавшись в мэрском кресле, Локоть выбрал тактику точечных декоративных проектов. Михайловская набережная и Парк Славы, декорации на Дне города и временно пешеходной улице Ленина. Всё это позволяло, с одной стороны, демонстрировать достижения, с другой — не ввязываться во что-то серьезное, чреватое проблемами с сильными соперниками и требовавшее значительных средств. Начнешь строить какие-нибудь сложные развязки и, не дай бог, вляпаешься в историю, после которой придётся годами общаться с прокуратурой — и это ещё при хорошем раскладе. Причём всё равно кто-то будет недоволен.
Реконструированный преимущественно на средства федерального и областного бюджета парк или натянутые на столбах светящиеся гирлянды радуют глаз и не минимизируют опасность конфликтов с какими-то могущественными структурами. И даже если эта схема даст сбой, как с Первомайским сквером, всё ограничится ворчанием в социальных сетях и комментариях под статьями — там, где эти комментарии ещё возможны. Парк доделают, ворчание забудется.
И вы знаете, обвинять Локтя в недостаточной решительности как-то не поворачивается язык. Новосибирск, конечно, город симпатичный. Но жизнь одна и хочется прожить её так, чтобы не нужно было проводить годы в ожидании условно-досрочного освобождения. А пример экс-губернаторов Сергея Фургала (Хабаровский край) и Никиты Белых (Кировская область) наглядно показали, что такая перспектива более чем реальна.
В общем, предъявлять Анатолию Евгеньевичу сейчас задним числом претензии, конечно, можно, но какой теперь в этом толк. Человек оказался мэром в непростое время в результате стечения обстоятельств и постарался оставить после себя в городской истории пусть не глубокий след, но хотя бы яркие воспоминания. Журналисты любили его за то, что редкое мероприятие с участием мэра обходилось без какой-то яркой фразы или жеста, которые могли сделать материал о рутинном мероприятии живее и человечней. И пусть от некоторых этих фраз Локтю, может быть, не раз икалось, но они действительно создавали ощущение, что ты имеешь дело с живым человеком. Который думает, чувствует. Ну и может чего-то ляпнуть в запале, конечно, — с кем не бывает.
Вряд ли уход Локтя приведёт к каким-то заметным позитивным или негативным изменениям в повседневной жизни города. Для этого нужны ресурсы и то, что называется политической волей. Но, по крайней мере, областным чиновникам будет уже сложнее кивать на неспособного справиться с ситуацией мэра-коммуниста. И кто его знает, может быть, хотя бы на первом этапе, для того чтобы продемонстрировать разницу, и ресурсы, и воля будут таки изысканы.
Вообще же стоит напомнить, что готовность учитывать интересы граждан у чиновников происходит не из какой-то индивидуально присущей отдельным индивидуумам склонности. Люди у власти могут быть сколь угодно порядочными, но если общество утрачивает возможность влиять на них при помощи выборов, публикаций в неподконтрольных СМИ, публичных акций и прочих механизмов, то даже самый порядочный человек в какой-то момент начнёт находить оправдания своим компромиссам и недоработкам.
И напоследок стоит заметить вот ещё что: люди знакомые с ситуацией изнутри, говорят, что Локоть был не против уйти и раньше. Но, дескать, никак не могли найти ему замену. И не удивительно. В сложившейся системе управления мэр — это человек, который, с одной стороны, весьма зависим об областных федеральных властей в части финансирования, с другой — вынужден принимать на себя все шишки общественного недовольства. Не говоря уже о более существенных рисках. Желающих немного.
О том, чем запомнился новосибирцам период правления Анатолия Локтя, читайте в обзоре корреспондента НГС Елизаветы Горячевой.