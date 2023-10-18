Четыре новосибирских министра не получили назначение — в региональном правительстве назвали причину

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил состав правительства, но несколько человек до сих пор остались в статусе исполняющих обязанности. Постановление № 195 «О правительстве Новосибирской области» опубликовано еще 15 октября и новых имен в назначениях не появилось.
Согласно документу до сих пор исполняющими обязанности остаются три человека. Это министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров, министр здравоохранения Константин Хальзов и министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин.
О министре культуры Новосибирской области в постановлении даже не говорится. Полтора года обязанности исполняет Юрий Зимняков.
— При формировании правительства ряд претендентов на должности согласуется с Заксобранием и профильными федеральными органами власти. Губернатор ранее говорил, что на этом этапе региональное правительство продолжит работу в прежнем составе, соответственно началось согласование и переназначение тех, кто ранее занимал соответствующие должности, — объяснили корреспонденту НГС в правительстве Новосибирской области.
Заксобрание уже согласовало всех предложенных губернатором кандидатов.
— Федеральные органы пока не прислали документы по четырем людям, поэтому они еще находятся в статусе временно исполняющих обязанности, — добавили в региональном правительстве.
Политологи и один из кандидатов в беседе с корреспондентом НГС подвели итоги выборов губернатора и выдвинули предположения о том, по какому пути пойдет развитие области в ближайшие годы.