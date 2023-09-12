Новый срок Травникова. Что будет дальше с Новосибирской областью — мнения экспертов о выборах и их последствиях

Выборы губернатора Новосибирской области, которыми региональная политика жила весь последний год, завершились. Утром 11 сентября на оперативном совещании глава регионального избиркома Ольга Благо озвучила число проголосовавших — 31,86% — 695 485 человек. Победу с результатом в 75,72% (526 282 голоса) одержал претендент от «Единой России», действующий глава региона Андрей Травников. Политологи и один из кандидатов в беседе с корреспондентом НГС подвели итоги выборов и выдвинули предположения о том, по какому пути пойдет развитие области в ближайшие годы.
«В ожидании кадровых перемен»
Андрей Кузнецов, главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни»:
— Выборы прошли по ожидаемому сценарию — Андрею Травникову изначально предсказывали убедительную победу в первом туре, Единственная интрига состояла в том, какие результаты покажут его соперники от КПРФ, ЛДПР и СЗРП. Совокупный результат «системной оппозиции» оказался хуже, чем в 2018 году: Травников существенно улучшил результат в сравнении с прошлыми выборами. Это объясняется не только высокой мобилизованностью сторонников действующей власти, но и тем, что партии выставили соперниками действующего губернатора дебютантов, ранее не участвовавших в выборах такого масштаба. В то же время очевидно, что ни одна из системных партий не прикладывала сверхусилий для реальной конкуренции. В приоритете было сохранить консенсус с областным руководством, чтобы не ухудшить для себя виды на кампанию 2025 года — во время выборов в областное Заксобрание, Горсовет и муниципальные советы.
Удивительно — явка оказалась выше, чем на прошлых губернаторских выборах. Так сложилось благодаря довольно высокой востребованности дистанционного электронного голосования. В этот раз технологию не особо продвигали — и всё равно многие проголосовавшие избиратели оценили удобство ДЭГ. На следующих выборах голосование на «дистанте» даст более значимый прирост.
После выборов губернатора правительство подает в отставку, всех министров назначают заново. Это удобный момент для кадровых структурных преобразований в областной власти. Реорганизация подразумевает согласования с Законодательным собранием и федеральными министерствами. Даже для продления полномочий тех же руководителей нужно обновлять договоренности. Это может требовать компромиссов. Если мы не увидим новых лиц на ключевых постах, это не означает, что все остается как прежде — баланс влияния между политическим акторами может измениться незаметно для глаз обывателей.
В ближайшее время областная власть будет завершать запущенные ранее масштабные проекты, выбивать ресурсы из Москвы на новые затеи — такие, как Южный транзит, продление метро и развязка на Матвеевке. Нарратив предвыборной кампании Травникова был как раз в том, что глобальных изменений в регионе ждать не стоит. Реформы в социальных блоках зависят от федерального уровня власти, на региональном ожидается продолжение курса на развитие инфраструктуры. Строительство новых объектов запланировано и в образовании, и в здравоохранении, и в социальной сфере.
Сложно что-то загадывать даже на ближайшее будущее после непредсказуемых потрясений 2020–2022 годов. В то же время отмечается поразительная устойчивость некоторых трендов. С каждым годом наглядней становятся логистические преимущества региона. Достаточное количество инвестиций привлекают склады, транспортные услуги, торговля и обслуживающая сфера. В сфере этих направлений создают больше рабочих мест. Часть их них займут, в том числе, приезжие из других субъектов страны. Отсюда и предсказуемый рост жилищного строительства. Новосибирская агломерация увеличится, это даст мультипликативный эффект для развития производства потребительских товаров повседневного спроса. Стоимость жизни будет расти.
За развитие науки и технологический суверенитет
Александр Барсуков, доцент кафедры политологии НГУ:
— В сибирских регионах явка показала разный результат. Например, в Кузбассе она оказалась достаточно высокой (более 79%). Единый день голосования совпадает с началом учебного года. Но при выводах следует понимать и внутренний масштаб — численность населения и избирателей в субъектах. На территориях с крайне низкой явкой можно говорить о нежелании и незаинтересованности местных жителей в кандидатах и их программах.
Для повышения явки, на мой взгляд, существует несколько вариантов. Основные — просвещение относительно избирательного и социально-политических процессов, работа с молодёжью. В последние годы граждане до 25–30 лет более пассивны в вопросах выборов глав регионов. Поэтому важно наладить контакт с подрастающим поколением. Этим начали заниматься на различных платформах, например, «Россия — страна возможностей». С сентября в вузах ввели дисциплину «Основы российской государственности» — своеобразный вклад в понимание места, в котором мы живем, мира, идеи того, зачем мы идем на выборы.
Нельзя недооценивать информационный фактор — необходимо подробное освещение в СМИ, четкое разъяснение программ кандидатов, их позиций, внимание наиболее читаемым ресурсам. Молодежь редко интересуется печатными изданиями и ТВ. Невозможно отрицать современные формы коммуникации — онлайн-меда, социальные сети. Также для подрастающего поколения важны стартапы и общественные проекты, развитие социальных лифтов, самосовершенствование в личном и карьерном плане.
Результат выборов в Новосибирской области, по большему счету, ожидаем. Значительная часть избирателей сделала выбор в пользу действующего губернатора Андрея Травникова, что является оценкой прошедшего периода его работы. Избиратели ожидают продолжения реализации программ и решений, принятых ранее.
Процесс изменений в области запущен. Но для их дальнейшего развития важно учитывать внутренний региональный контекст в определенных ситуациях. Существуют приоритетные направления — предельно важно получить технологический суверенитет в плане научно-технологического развития. В августе прошел юбилейный «Технопром». Он показал заинтересованность не только местных жителей, но и индустриальных партнеров в науке и индустрии развития области. В развитии заинтересованы и органы власти. Губернатор принимает важные шаги с точки зрения организационной работы и идейной формы проработки решений. Проблема в том, что в нынешних реалиях их необходимо адаптировать к условиям. Например, построение коммуникаций с зарубежными коллегами. Нельзя сказать, что общение отсутствует или находится в вакууме. Как раз наоборот — существуют решения и определенные векторы. Важно собрать команду, которая займется еще большим продвижением.
Одномоментно невозможно начать трансформацию в системе управления, изменения начнутся в течение ближайших двух лет. Сроки связаны с субъективными и объективными причинами адаптации экономики и системы образования к внешнему и внутреннему контексту.
Мы запустили процесс внутренней мобилизации, перестраивается экономика, обучение в образовательных учреждениях. Перед принятием важных решений периодически стоит корректировать некоторые политические решения, так как изменения зачастую происходят стремительно.
Утром 11 сентября переизбранный губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал, что к следующим выборам напекут булочки. Сладости традиционно продают на некоторых участках. В этот раз корреспонденты НГС плюшек практически не заметили.