Новый срок Травникова. Что будет дальше с Новосибирской областью — мнения экспертов о выборах и их последствиях

«В ожидании кадровых перемен»

Андрей Кузнецов, главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни»:

— Выборы прошли по ожидаемому сценарию — Андрею Травникову изначально предсказывали убедительную победу в первом туре, Единственная интрига состояла в том, какие результаты покажут его соперники от КПРФ, ЛДПР и СЗРП. Совокупный результат «системной оппозиции» оказался хуже, чем в 2018 году: Травников существенно улучшил результат в сравнении с прошлыми выборами. Это объясняется не только высокой мобилизованностью сторонников действующей власти, но и тем, что партии выставили соперниками действующего губернатора дебютантов, ранее не участвовавших в выборах такого масштаба. В то же время очевидно, что ни одна из системных партий не прикладывала сверхусилий для реальной конкуренции. В приоритете было сохранить консенсус с областным руководством, чтобы не ухудшить для себя виды на кампанию 2025 года — во время выборов в областное Заксобрание, Горсовет и муниципальные советы.

