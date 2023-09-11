«Без пяти минут победитель»: Андрей Травников высказался о результатах голосования на выборах губернатора НСО

В Новосибирской области подвели предварительные итоги голосования на выборах губернатора. Наибольшее число голосов набрал действующий глава региона Андрей Травников. Он поблагодарил жителей за доверие.
Как сообщила 11 сентября на оперативном совещании в правительстве глава избиркома Новосибирской области Ольга Благо, в голосовании приняли участие 695 485 избирателей, что составило 31,86%.
— Наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Александрович Травников, он получил 526 282 голоса, что составило 75,72%. Второе место занимает Яковлев Роман Борисович, он набрал 74 512 голосов, 10,72%. Далее — Лебедев Евгений Владимирович 49 600 голосов, 7,14%, и Плотников Владислав Львович — 30 183 голоса, что составляет 4,34%, — заявила Ольга Благо.
Андрей Травников выступил и поблагодарил избирателей и свою команду за доверие:
— Как кандидат, как участник избирательного процесса, как говорится, без пяти минут победитель, обращаюсь к своей команде, к единомышленникам. Уважаемые друзья, большое спасибо за поддержку, совместную работу, нам удалось не только победить, но выполнить главную цель, которую мы перед собой ставили: максимально объединить все патриотичные деятельные силы нашего региона, как того требует время. Такой высокий уровень поддержки от жителей Новосибирской области — конечно, важно и приятно, но это и накладывает дополнительную ответственность на меня, на членов моей команды. Поэтому, коллеги, с сегодняшнего дня начинаем работать еще более усердно, динамично развиваем нашу любимую Новосибирскую область.
В этом году выборы губернатора Новосибирской области проходили в течение трех дней. Смотрите в онлайн-трансляции НГС, как это было.