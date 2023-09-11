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Выборы губернатора НСО — 2023

«Булочки в следующий раз напечем»: губернатор Новосибирской области — об отсутствии выпечки во время выборов

Голосование в регионе проходило три дня

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Избиратели заметили, что на участках почти не продавали еду, как это обычно бывало. НГС нашел булочки только в одном месте

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о том, что в регионе во время прошедших выборов на участках не хватало выпечки на участках.

Во время оперативного совещания в правительстве региона 11 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил Андрея Травникова с победой на выборах. В ответ губернатор поблагодарил мэра за организацию избирательной компании:

— В целом все четко было организовано, булочки мы в следующий раз напечем.

По предварительным итогам голосования губернатор Новосибирской области Андрей Травников набрал 75,72% голосов избирателей. За него проголосовали 526 282 человек. Посмотрите в фоторепортаже, как проходили выборы.

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