«Булочки в следующий раз напечем»: губернатор Новосибирской области — об отсутствии выпечки во время выборов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о том, что в регионе во время прошедших выборов на участках не хватало выпечки на участках.
Во время оперативного совещания в правительстве региона 11 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил Андрея Травникова с победой на выборах. В ответ губернатор поблагодарил мэра за организацию избирательной компании:
— В целом все четко было организовано, булочки мы в следующий раз напечем.
По предварительным итогам голосования губернатор Новосибирской области Андрей Травников набрал 75,72% голосов избирателей. За него проголосовали 526 282 человек. Посмотрите в фоторепортаже, как проходили выборы.