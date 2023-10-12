В заксобрании Новосибирской области нашли замену депутату, которого осудили за мошенничество

Избирательная комиссия зарегистрировала нового депутата заксобрания Новосибирской области. Вакантный мандат передали заместителю секретаря НРОП «Единая Россия», региональному координатору мобилизационного партийного проекта «Жители МКД» Юлии Швец.
— Юлия Геннадьевна зарегистрирована в качестве депутата. Ей вручили удостоверение об избрании, — сообщили в телеграм-канале новосибирского облизбиркома.
В сообщении указано, что парламентарию передали вакантный мандат. Он освободился в связи с досрочным прекращением полномочий депутата заксобрания региона Глеба Поповцева.
— Новосибирский облизбирком принял постановление о передаче вакантного мандата депутата зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого Новосибирским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», Юлии Швец, — заявили в облизбиркоме.
Уголовное дело в отношении депутата заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева возбудили по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с бюджетными деньгами. По версии следствия, фигурант фиктивно трудоустроил знакомую в качестве своего помощника, но при условии, что будет за нее получать зарплату.
Инцидент произошел в 2020 году, депутат на протяжении года распоряжался деньгами. При этом фактически женщина не исполняла обязанности. В результате Поповцев незаконно получил более 844 тысяч рублей.