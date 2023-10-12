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СрочноВ Заксобрании нашли замену осужденному депутату
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В заксобрании Новосибирской области нашли замену депутату, которого осудили за мошенничество

Вакантный мандат передали Юлии Швец

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Юлия Швец зарегистрирована в качестве депутата

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Избирательная комиссия зарегистрировала нового депутата заксобрания Новосибирской области. Вакантный мандат передали заместителю секретаря НРОП «Единая Россия», региональному координатору мобилизационного партийного проекта «Жители МКД» Юлии Швец.

— Юлия Геннадьевна зарегистрирована в качестве депутата. Ей вручили удостоверение об избрании, — сообщили в телеграм-канале новосибирского облизбиркома.

В сообщении указано, что парламентарию передали вакантный мандат. Он освободился в связи с досрочным прекращением полномочий депутата заксобрания региона Глеба Поповцева.

— Новосибирский облизбирком принял постановление о передаче вакантного мандата депутата зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого Новосибирским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», Юлии Швец, — заявили в облизбиркоме.

Уголовное дело в отношении депутата заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева возбудили по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с бюджетными деньгами. По версии следствия, фигурант фиктивно трудоустроил знакомую в качестве своего помощника, но при условии, что будет за нее получать зарплату.

Инцидент произошел в 2020 году, депутат на протяжении года распоряжался деньгами. При этом фактически женщина не исполняла обязанности. В результате Поповцев незаконно получил более 844 тысяч рублей.

Парламентария задержали в 2021 году. В июне 2023 года суд признал депутата виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства.

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