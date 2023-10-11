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Главным федеральным инспектором по Новосибирской области назначен кемеровчанин — что о нем известно

Предыдущего инспектора перевели в Томскую область

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Распоряжение Анатолия Серышева о назначении на должность вышло вчера, 10 октября

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В Новосибирской области полпред Анатолий Серышев назначил нового главного федерального инспектора, который должен следить за поручениями президента в регионе. На должность вступил уроженец Кемеровской области 60-летний Николай Буймов.

Как рассказали на сайте полпреда по СФО, Николай Буймов имеет высшее и высшее специальное образование. С 1986 по 1988 год служил в Вооруженных силах СССР, а в 1988 году начал работать в органах безопасности. В 2019 году Николай Буймов стал руководителем МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу. Женат, у него двое детей. Награжден государственными и ведомственными наградами, знаками отличия.

Предыдущего главного инспектора по Новосибирской области, Юрия Семенова, перевели в Томскую область. Уроженцу Севастополя Юрию Семенову 56 лет. Мужчина окончил Донецкое высшее военное училище инженерных войск и войск связи, Военную академию тыла и транспорта. Юрий Семенов с 1985 по 2012 год служил в Вооруженных силах. В 2014 году начал руководить портами в Республике Крым и Севастополе, Сахалинским филиалом ФГУП «Росморпорт». В 2018 году его назначили главным федеральным инспектором по Новосибирской области, но 10 октября 2023 года перевели в Томскую область. Юрий Семенов — полковник запаса. Он женат, и у него есть дочь.

В сентябре должность начальника управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска занял Константин Катионов.

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