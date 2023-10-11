Главным федеральным инспектором по Новосибирской области назначен кемеровчанин — что о нем известно

Предыдущего главного инспектора по Новосибирской области, Юрия Семенова, перевели в Томскую область. Уроженцу Севастополя Юрию Семенову 56 лет . Мужчина окончил Донецкое высшее военное училище инженерных войск и войск связи, Военную академию тыла и транспорта. Юрий Семенов с 1985 по 2012 год служил в Вооруженных силах. В 2014 году начал руководить портами в Республике Крым и Севастополе, Сахалинским филиалом ФГУП «Росморпорт». В 2018 году его назначили главным федеральным инспектором по Новосибирской области, но 10 октября 2023 года перевели в Томскую область. Юрий Семенов — полковник запаса. Он женат, и у него есть дочь.