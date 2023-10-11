Главным федеральным инспектором по Новосибирской области назначен кемеровчанин — что о нем известно

В Новосибирской области полпред Анатолий Серышев назначил нового главного федерального инспектора, который должен следить за поручениями президента в регионе. На должность вступил уроженец Кемеровской области
Как рассказали на сайте полпреда по СФО, Николай Буймов имеет высшее и высшее специальное образование. С 1986 по 1988 год служил в Вооруженных силах СССР, а в 1988 году начал работать в органах безопасности. В 2019 году Николай Буймов стал руководителем МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу. Женат, у него двое детей. Награжден государственными и ведомственными наградами, знаками отличия.
Предыдущего главного инспектора по Новосибирской области, Юрия Семенова, перевели в Томскую область. Уроженцу Севастополя Юрию Семенову
В сентябре должность начальника управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска занял Константин Катионов.