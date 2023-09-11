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Выборы губернатора НСО — 2023

Стала известна дата инаугурации губернатора Новосибирской области

Мероприятие пройдет в концертном зале имени Каца

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За Андрея Травникова проголосовали больше 75% избирателей

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Инаугурация губернатора Новосибирской области пройдет 15 сентября. Мероприятие проведут в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца.

Об этом сообщил редакции НГС источник в правительстве Новосибирской области. Выборы губернатора прошли с 8 по 10 сентября. 100% голосов обработали 11 сентября. По результатам голосования победителем стал действующий губернатор Андрей Травников. Он набрал 526 282 голоса (75,72%).

Глава региона уже поблагодарил избирателей и свою команду. Как проходил последний день выборов, смотрите в онлайн-трансляции НГС.

В первые Андрей Травников занял пост губернатора Новосибирской области в сентябре 2018 года. Тогда инаугурация так же прошла в зале имени Каца.

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