Стала известна дата инаугурации губернатора Новосибирской области

Инаугурация губернатора Новосибирской области пройдет 15 сентября. Мероприятие проведут в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца.
Об этом сообщил редакции НГС источник в правительстве Новосибирской области. Выборы губернатора прошли с 8 по 10 сентября. 100% голосов обработали 11 сентября. По результатам голосования победителем стал действующий губернатор Андрей Травников. Он набрал 526 282 голоса (75,72%).
Глава региона уже поблагодарил избирателей и свою команду. Как проходил последний день выборов, смотрите в онлайн-трансляции НГС.
В первые Андрей Травников занял пост губернатора Новосибирской области в сентябре 2018 года. Тогда инаугурация так же прошла в зале имени Каца.