freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 98.20
eur 105.28
Тема дняНовая волна ковида в Новосибирской области
Все новости
Все новости

Более 210 тысяч новосибирцев проголосовали на выборах губернатора в первый день голосования

Это число не включает в себя тех, кто голосовал дистанционным способом

1 024

К 15.00 явка превысила 6%

Поделиться

В 20.00 часов в Новосибирской области 9 сентября закрылись избирательные участки, на которых сибиряки выбирали нового губернатора. По данным регионального избиркома, явка в первый день голосования составила 10,08%.

— Проголосовали 210 508 избирателей (без учета дистанционного голосования), — сообщили в избиркоме.

Выборы губернатора продлятся еще два дня, до 10 сентября.

Сегодня с 8 утра в Новосибирской области открылись 1804 избирательных участка, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения). Мы вели онлайн-хронику первого дня голосования с более чем десятка участков.

Во время выборов губернатора региона корреспонденты НГС на некоторых участках не заметили наблюдателей. Оказалось, что площадка для них организована в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна.

По теме

Выборы губернатораВыборы-2023Губернатор Новосибирской области
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter