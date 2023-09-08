Более 210 тысяч новосибирцев проголосовали на выборах губернатора в первый день голосования

В 20.00 часов в Новосибирской области 9 сентября закрылись избирательные участки, на которых сибиряки выбирали нового губернатора. По данным регионального избиркома, явка в первый день голосования составила 10,08%.
— Проголосовали 210 508 избирателей (без учета дистанционного голосования), — сообщили в избиркоме.
Выборы губернатора продлятся еще два дня, до 10 сентября.
Сегодня с 8 утра в Новосибирской области открылись 1804 избирательных участка, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения). Мы вели онлайн-хронику первого дня голосования с более чем десятка участков.
Во время выборов губернатора региона корреспонденты НГС на некоторых участках не заметили наблюдателей. Оказалось, что площадка для них организована в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна.