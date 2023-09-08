Явка на выборах губернатора Новосибирской области превысила 6% — сколько человек пришли к 15:00

В Новосибирской области днем 8 сентября на выборах губернатора проголосовали больше 100 000 избирателей. Информацию о явке озвучил региональный облизбирком.
— По состоянию на 15.00 часов 8 сентября явка на выборах Губернатора Новосибирской области составляет 6,24%, проголосовали 130 288 избирателей (без учета дистанционного голосования), — передает Telegram-канал «Новосибирский облизбирком».
В Новосибирской области уже появились участки, где явка составила 100% на ДЭГ. НГС рассказывает о том, как проходят выборы, в специальной онлайн-трансляции.