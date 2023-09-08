На селе — онлайн. В Новосибирской области появились участки со стопроцентной явкой на ДЭГ на выборах губернатора

По данным сайта ДЭГ, уже на нескольких участках в области зафиксировали явку в сто процентов — это не вся явка, а лишь данные о голосовании тех, кто зарегистрировался для волеизъявления в дистанционном формате. На таких участках были зарегистрированы через электронную систему от одного до двух человек. Например, все проголосовали на участках № 67 в здании сельского клуба деревни Белово Барабинского районе, № 76 в поселке Дунаевка также Барабинского района, № 135 в деревне Эстонка Болотнинского района, № 154 в деревне Орлово Венгеровского района, № 177 в селе Урез также Венгеровского района, № 181 в селе Усть-Каменка также в Венгеровском районе и на других участках.