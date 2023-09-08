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Выборы губернатора НСО — 2023

На селе — онлайн. В Новосибирской области появились участки со стопроцентной явкой на ДЭГ на выборах губернатора

Многие участки находятся в деревнях и селах

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Электронное голосование применяют впервые в области

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В Новосибирской области появились участки со стопроцентной явкой на дистанционном электронном голосовании на выборах губернатора. Такой формат голосования проходит впервые в регионе.

По данным сайта ДЭГ, уже на нескольких участках в области зафиксировали явку в сто процентов — это не вся явка, а лишь данные о голосовании тех, кто зарегистрировался для волеизъявления в дистанционном формате. На таких участках были зарегистрированы через электронную систему от одного до двух человек. Например, все проголосовали на участках № 67 в здании сельского клуба деревни Белово Барабинского районе, № 76 в поселке Дунаевка также Барабинского района, № 135 в деревне Эстонка Болотнинского района, № 154 в деревне Орлово Венгеровского района, № 177 в селе Урез также Венгеровского района, № 181 в селе Усть-Каменка также в Венгеровском районе и на других участках.

100% зафиксировали на тех участках, где зарегистрировались для дистанционного голосования от одного до двух человек

100% зафиксировали на тех участках, где зарегистрировались для дистанционного голосования от одного до двух человек

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За тем, как проходят выборы мы наблюдаем в режиме онлайн. Также все новости о голосовании за губернатора Новосибирской области читайте в нашем сюжете.

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