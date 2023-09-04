Путин встретился с Эрдоганом. Главные заявления президента после переговоров

Владимир Путин 4 сентября встретился в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Общались главы государств в общей сложности три часа, обсудили повестку и тему возобновления зерновой сделки. По итогам переговоров президенты провели совместную пресс-конференцию, где сделали ряд заявлений. Существенная часть выступления российского президента была посвящена отношениям не только с Турцией, но и с Украиной и западными странами, а также перспективам «черноморской инициативы». Мы собрали основные тезисы Владимира Путина о текущей ситуации вокруг зерновой сделки.
Соглашение о зерновой сделке было подписано в июле 2022 года. До начала СВО Россия и Украина были крупнейшими экспортерами пшеницы, поставляя до трети всего мирового объема. С началом спецоперации многие страны отказались торговать с Россией, а из-за боевых действий вывоз зерна с Украины остановился — это привело к росту цен на зерно и угрозе голода в некоторых странах. ООН предложила создать безопасный морской коридор для торговли зерном с Украины в обмен на ослабление санкций против России. Через год сделка была прекращена с подачи российской стороны. Для Турции она была важна, поскольку страна импортировала украинское зерно, перерабатывала, а затем поставляла муку в другие страны.
- Россию вынудили прекратить зерновую сделку: западные страны блокировали доступ российской сельхозпродукции на мировые рынки, отказываются выводить из-под санкций экспорт зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать ряд других ограничений;
- гуманитарные коридоры, которые обеспечила Россия, использовались для террористических атак. Это не может быть терпимым дальше;
- прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках, цены на зерновые культуры снижаются, недостатка в продовольствии нет;
- инициатива Запада не была гуманитарной, нас обманули, более 70 процентов зерна с Украины поступили в обеспеченные страны, а в страны, нуждающиеся в продовольственной помощи, — три процента;
- Россия рассмотрит возможность реанимировать «зерновую сделку», когда снимут ограничения на экспорт российской агропродукции;
- Россия продолжит экспортировать продовольствие и удобрения, готова поставить в Турцию миллион тонн зерна по льготной цене для переработки и бесплатной транспортировки в беднейшие страны.