Путин встретился с Эрдоганом. Главные заявления президента после переговоров

Соглашение о зерновой сделке было подписано в июле 2022 года. До начала СВО Россия и Украина были крупнейшими экспортерами пшеницы, поставляя до трети всего мирового объема. С началом спецоперации многие страны отказались торговать с Россией, а из-за боевых действий вывоз зерна с Украины остановился — это привело к росту цен на зерно и угрозе голода в некоторых странах. ООН предложила создать безопасный морской коридор для торговли зерном с Украины в обмен на ослабление санкций против России. Через год сделка была прекращена с подачи российской стороны. Для Турции она была важна, поскольку страна импортировала украинское зерно, перерабатывала, а затем поставляла муку в другие страны.