В Москве и трех областях ввели режим контртеррористической операции: что это значит? Читаем закон

На территориях, где действует контртеррористический режим, вводятся серьезные ограничения прав и свобод граждан.

Пункты закона

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов — доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности;



2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;



3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;

