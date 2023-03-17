Суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

Россия подписала статут 13 сентября 2000 года, однако не ратифицировала его, а 16 ноября 2016 года Владимир Путин распорядился принять предложение Минюста РФ и направить уведомление Генеральному секретарю ООН о намерении России не стать участником Римского статута Международного уголовного суда.

