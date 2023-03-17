Суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается на сайте суда. В публикации на сайте международного суда утверждается, что оба они «предположительно несут ответственность за военное преступление». Суд пишет о незаконной депортации и перемещении детей «с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации».
— Палата сочла, что в интересах правосудия уполномочить Секретариат публично раскрывать наличие ордеров, имена подозреваемых, преступления, в отношении которых выданы ордера, и способы ответственности, установленные Палатой, — сообщается на сайте суда.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала решение суда, заявив, что для России оно не имеет никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.
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— Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными, — пишет она в своем телеграм-канале.
Россия подписала статут 13 сентября 2000 года, однако не ратифицировала его, а 16 ноября 2016 года Владимир Путин распорядился принять предложение Минюста РФ и направить уведомление Генеральному секретарю ООН о намерении России не стать участником Римского статута Международного уголовного суда.