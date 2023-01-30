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Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области приехал в зону СВО в составе элитного батальона

Весь отряд «Вега» уже отбыл из Новосибирской области

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Андрей Панферов подал рапорт об отправке в сентябре 2022 года

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Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов прибыл в зону СВО. Он является командиром элитного батальона «Вега».

— Уже на месте нахожусь, — ответил НГС Андрей Панферов.

Как объяснил Андрей Панферов, сейчас весь батальон в зоне СВО. Рапорт об отправке на специальную военную операцию вице-спикер подал еще в сентябре 2022 года.

Андрей Панферов родился в 1960 году в семье военнослужащего. Как сообщают на сайте Заксобрания, вице-спикер закончил Новосибирское высшее общевойсковое военно-политическое училище и военно-дипломатическую академию ГШ ВС в Москве. В профиле Панферова на сайте «Единой России» — вице-мэр служил в Афганистане и на Северном Кавказе.

Недавно вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко отправился на СВО — он один из членов «Веги». Там депутат занимает должность замкомандира отряда по воспитательной работе и занимается морально-боевым духом бойцов.

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