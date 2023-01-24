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Спецоперация на Украине

«Сегодня самолет»: вице-спикер горсовета Евгений Яковенко отправится в зону спецоперации

Депутат — один из членов добровольческого подразделения «Вега»

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Евгений Яковенко — председатель правления Новосибирской областной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

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Вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко сегодня, 24 января, отбывает в зону СВО. Об этом НГС рассказал командир добровольческого подразделения «Вега» и вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панферов.

— Он на отбытии, сегодня самолет уходит, должен быть там. Он замкомандира отряда по воспитательной работе, поэтому будет работать с личным составом. Морально-боевой дух, изучение личного состава — такая его задача, — рассказал Андрей Панферов о Яковенко.

Андрей Панферов добавил, что другие члены «Веги» — экс-министр труда и депутат Заксобрания Ярослав Фролов и депутат Заксобрания Сергей Конько — отправятся в зону СВО позже.

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Элитный добровольческий отряд «Вега» начали формировать в середине октября. Его возглавил вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов. В ноябре в зону СВО отправилась первая оперативная группа из 15 человек, через неделю туда поехали еще 35 человек.

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