«Сегодня самолет»: вице-спикер горсовета Евгений Яковенко отправится в зону спецоперации

Элитный добровольческий отряд «Вега» начали формировать в середине октября. Его возглавил вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов. В ноябре в зону СВО отправилась первая оперативная группа из 15 человек, через неделю туда поехали еще 35 человек.