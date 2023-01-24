«Сегодня самолет»: вице-спикер горсовета Евгений Яковенко отправится в зону спецоперации

Вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко сегодня,
— Он на отбытии, сегодня самолет уходит, должен быть там. Он замкомандира отряда по воспитательной работе, поэтому будет работать с личным составом. Морально-боевой дух, изучение личного состава — такая его задача, — рассказал Андрей Панферов о Яковенко.
Андрей Панферов добавил, что другие члены «Веги» — экс-министр труда и депутат Заксобрания Ярослав Фролов и депутат Заксобрания Сергей Конько — отправятся в зону СВО позже.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Элитный добровольческий отряд «Вега» начали формировать в середине октября. Его возглавил вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов. В ноябре в зону СВО отправилась первая оперативная группа из 15 человек, через неделю туда поехали еще 35 человек.