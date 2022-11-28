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Спецоперация на Украине

«Будут изучать обстановку»: оперативная группа отряда «Вега» прибыла в зону СВО из Новосибирска

В скором времени туда отправится еще 35 человек

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Боевой отряд «Вега» начали формировать в октябре

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Оперативная группа из 15 человек добровольческого отряда «Вега» отправилась в зону СВО. Эту информацию НГС подтвердил вице-спикер и руководитель подразделения Андрей Панферов.

— Оперативная группа из штаба поехала смотреть, где будем жить, чем будем заниматься. Всё идет по намеченному плану, работаем в этом направлении. Офицеры уже убыли на задачу. Изучать обстановку в том месте. Задача прежде всего — изучение и аналитика, — рассказал Панферов.

Группа из 15 человек выехала 4 дня назад и уже добралась до пункта назначения. Панферов добавил, что в скором времени туда отправится еще 35 человек, а основной состав «Веги» оправится в зону специальной военной операции, как и планировалось, в декабре.

Элитный добровольческий отряд «Вега» начали формировать в середине октября. Его возглавил вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. Кроме него туда вошли депутат горсовета Евгений Яковенко, экс-министр труда и депутат Заксобрания Ярослав Фролов.

ДобровольцыОтрядМобилизацияСВООтряд Вега
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