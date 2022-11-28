«Будут изучать обстановку»: оперативная группа отряда «Вега» прибыла в зону СВО из Новосибирска

Элитный добровольческий отряд «Вега» начали формировать в середине октября. Его возглавил вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. Кроме него туда вошли депутат горсовета Евгений Яковенко, экс-министр труда и депутат Заксобрания Ярослав Фролов.